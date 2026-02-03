Erick Sánchez: “Nadie va a poder cubrir el hueco que nos deja Fidalgo”
Tras la sensible baja de Álvaro Fidalgo, quien fue adquirido por el Real Betis de España, el mediocampista del América, Erick Sánchez, reconoció que será imposible cubrir el vacío que deja el histórico jugador español. No obstante, subrayó que la situación representa una oportunidad personal para dar un paso al frente dentro del equipo.
“Nadie va a poder cubrir el hueco que nos deja Fidalgo, por lo importante que fue para nosotros y por la leyenda que representa para esta institución, además del gran compañero que siempre fue. Soy consciente de eso, y también de que me corresponde dar un paso al frente y ayudar al equipo. Al mismo tiempo, en este club tenemos claro que no se depende de un solo jugador. Posición por posición contamos con compañeros capaces de hacerlo muy bien”, reveló.
El “Chiquito” dejo en claro que nadie es indispensable, por lo que los que aparezcan en la cancha tienen que aprovechar el momento
“El que tenga la oportunidad de jugar va a dejarlo todo y responder de la mejor manera. En ese sentido, estoy tranquilo y consciente de que debo seguir trabajando más, como siempre lo he hecho. Pero también quiero dejar claro que en esta institución nadie es indispensable. Quien esté en la cancha tiene que aprovechar su momento, dar lo mejor de sí y contribuir a los objetivos que tenemos como grupo”, añadió.
Jardine no demerita al Olimpia
Por su parte, el director técnico del América, André Jardine, aseguró que el equipo mantiene la filosofía de ir partido a partido y destacó el respeto que tiene por Olimpia, rival al que reconoció por sus fortalezas y exigencia competitiva.
“Partido a partido. Este encuentro de ida requiere de toda nuestra atención, concentración y conexión como equipo. Olimpia es un rival con muchas virtudes, algo que el cuerpo técnico tiene muy claro. A partir de ese objetivo, es fundamental neutralizar sus puntos fuertes y aprovechar nuestras oportunidades”.
“Sabemos que cuentan con delanteros de gran potencia y capacidad física, lo que nos obliga a extremar cuidados, entre otros aspectos que preferimos no detallar públicamente. Lo que sí puedo asegurar es que hay respeto, hay estudio y vamos a llegar muy bien preparados, atentos a cada detalle que pueda marcar la diferencia en el partido”, agregó.
¿Cuándo debuta Raphael Veiga? Regresa Zendejas a la actividad
Finalmente, Jardine explicó la situación de Raphael Veiga, quien se encuentra en la recta final de los trámites para poder debutar, además de confirmar el regreso de Alejandro Zendejas tras su proceso de recuperación.
“Sobre Veiga, se encuentra realizando los trámites de su visa de trabajo y los exámenes médicos correspondientes. Esperamos que, una vez que regresemos, ya pueda entrenar a la par del grupo. Venía trabajando con normalidad en Palmeiras y no presenta ningún problema físico. Todo dependerá de su progreso físico y del proceso de adaptación, especialmente considerando la altitud de la Ciudad de México. Confiamos en poder contar con él para el partido ante Monterrey y para los compromisos siguientes”.
“Zendejas ya está con nosotros, entrenando bien y completamente apto para jugar. Fuimos muy cuidadosos en su recuperación para darle el tiempo necesario y no asumir ningún riesgo, por lo que estamos muy contentos con su regreso. Sabemos que aún necesita ritmo de competencia, algo que solo se adquiere jugando, pero no presenta ninguna limitación. Sin duda, su incorporación nos fortalece como grupo, dada la importancia que tiene para el equipo”, concluyó.
Te puede interesar