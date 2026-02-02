¿Se dará? Álvaro Fidalgo y Obed Vargas podrían enfrentarse dos veces en Europa en la misma semana

En tan solo unos cuantos días, dos fichajes importantes para el futbol mexicano se llevaron a cabo en LaLiga, ya que Álvaro Fidalgo ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Real Betis, mientras que Obed Vargas ya es nuevo jugador del Atletico de Madrid.

Una curiosidad sobre esto es que ambos futbolistas podrían tener sus primeros minutos como jugadores del futbol español apenas en su llegada enfrentándose el uno al otro, todo esto debido al calendario que tienen los clubes a los cuales llegaron.

Fidalgo es nuevo jugador del Betis | X: @RealBetis

¿En qué partidos se enfrentarían?

Casualmente, los equipos a los cuales han llegado tanto Fidalgo como Vargas han llegado a la instancia de Cuartos de Final de la Copa del Rey, y de manera aún más casual, el sorteo los ha enfrentado, por lo que este jueves 5 de febrero, si sus entrenadores lo deciden así, será la primera vez que jueguen el uno contra el otro en un torneo español.

Pero eso no lo es todo, ya que, en cuanto a LaLiga, Atlético de Madrid tendrá que recibir a Betis por la Jornada 23 en el Estadio Metropolitano tan solo tres días después de su encuentro en la Copa de su Majestad.

Obed Vargas ya firmó con Atlético de Madrid | X: @Atleti

Es así que ambos jugadores podrían enfrentarse dos veces en tan solo una semana, acaparando las miradas de los aficionados mexicanos, quienes seguramente estarán al pendiente del desempeño de ambos en el futbol de Europa.

¿Cuándo jugarían torneos europeos?

Ambos clubes aún forman parte de torneos de la UEFA; sin embargo, en este tema de plano no podría haber enfrentamientos, ya que son parte de dos competencias por completo diferentes.

En el caso del Atlético de Madrid, la Fase de Liga de la Champions League no fue lo que esperaban, dejándolos en el lugar 14, por lo que tendrán que medirse a Brujas en la ronda de Playoffs y es ahí cuando Obed podría tener sus primeros minutos en caso de que así lo decida Diego Pablo Simeone.

Obed Vargas firmando su contrato con el Atleti | X: @Atleti