Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

UNAM alerta por estrés crónico urbano y sus efectos graves en la salud

El estrés crónico es una de las principales consecuencias de la vida en grandes ciudades, advierten especialistas de la UNAM./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:14 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Especialistas llaman a prevenir antes de que se convierta en enfermedad

Vivir en una gran ciudad puede tener consecuencias profundas en la salud. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que la exposición constante a factores urbanos puede detonar estrés crónico, una condición que afecta tanto la salud mental como la física cuando se prolonga en el tiempo sin atención adecuada.

Factores como el tráfico, el ruido y la contaminación pueden detonar estrés prolongado en entornos urbanos./ Pixabay

El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que demandan adaptación, como la presión laboral o los cambios en el entorno. Sin embargo, cuando estas condiciones se mantienen de forma constante —como ocurre en zonas urbanas con tráfico intenso, ruido permanente y alta densidad poblacional—, el organismo permanece en un estado de alerta continua que termina por desgastarlo.

¿Por qué el estrés urbano se vuelve un problema de salud?

De acuerdo con especialistas universitarios, el llamado distrés aparece cuando el estrés deja de ser funcional y comienza a generar malestar. En este punto, las personas pueden experimentar ansiedad persistente, irritabilidad, tristeza, miedo o sensación de agotamiento, síntomas que interfieren con la vida diaria y el bienestar emocional.

Además, el estrés prolongado puede alterar el descanso, provocar problemas para concentrarse y afectar la memoria, lo que reduce la capacidad de respuesta ante tareas cotidianas. Estas alteraciones cognitivas suelen pasar desapercibidas al inicio, pero se intensifican cuando no se identifican ni se atienden a tiempo.

El estrés sostenido en el tiempo puede afectar tanto la salud mental como la física./ Pixabay

Impacto del estrés crónico en el cuerpo

Los efectos del estrés crónico no se limitan a la mente. La UNAM señala que la activación constante del sistema de respuesta al estrés puede generar alteraciones cardiovasculares, como aumento de la presión arterial, así como problemas digestivos, trastornos del sueño y afecciones en la piel.

Cuando el cuerpo libera de manera continua hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol, sin periodos adecuados de recuperación, se debilita el sistema inmunológico y aumenta la vulnerabilidad a diversas enfermedades. A largo plazo, este desequilibrio puede contribuir al desarrollo de padecimientos crónicos.

Especialistas señalan que el estrés crónico puede provocar ansiedad, problemas de sueño y alteraciones físicas./ Pixabay

Ante este panorama, especialistas recomiendan identificar los factores estresantes personales, observar las reacciones físicas y emocionales, y buscar estrategias para reducir la sobrecarga diaria. Actividades como el ejercicio regular, la atención psicológica, la meditación y el fortalecimiento de redes de apoyo pueden ayudar a mitigar los efectos del estrés.

Finalmente, la UNAM subraya la importancia de promover entornos urbanos más saludables, con espacios verdes, menor contaminación y mejores condiciones de movilidad. Reducir el impacto del estrés crónico no solo es una tarea individual, sino un reto colectivo para mejorar la calidad de vida en las ciudades.

La actividad física y el autocuidado son claves para reducir los efectos del estrés urbano./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions