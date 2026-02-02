Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México y por qué es una fecha histórica?

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:54 - 02 febrero 2026
Es una de las fechas cívicas más importantes del calendario nacional

El 5 de febrero es una de las fechas cívicas más relevantes en México, ya que se conmemora el Día de la Constitución , en honor a la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 , documento que rige la vida institucional del país hasta la actualidad.

Cada 5 de febrero se conmemora en México el Día de la Constitución, en recuerdo de la promulgación del texto constitucional de 1917./ Gobierno de México

¿Por qué se celebra el 5 de febrero en México?

La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Santiago de Querétaro , durante el gobierno de Venustiano Carranza , como resultado de las demandas sociales y políticas surgidas tras la Revolución Mexicana iniciada en 1910. El Congreso Constituyente se reunió con el objetivo de crear un marco legal que respondiera a las desigualdades sociales y al autoritarismo del régimen porfirista.

Este texto constitucional sustituyó a la Constitución de 1857 y se distinguió por derechos sociales incorporados de manera explícita , algo inédito en su época. Por esta razón, la Constitución mexicana de 1917 es considerada un referente internacional y un antecedente para otros textos constitucionales en América Latina y el mundo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro./ Pixabay

Entre los artículos más relevantes se encuentra el Artículo 123 , que sentó las bases del derecho laboral en México al establecer la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, el derecho a la organización sindical y la protección de los trabajadores frente a abusos patronales.

La importancia histórica y social de la Constitución de 1917

Otro eje fundamental de la Constitución es el Artículo 27 , el cual reconoce que la propiedad originaria de la tierra y de los recursos naturales corresponden a la nación. Esta disposición permitió impulsar la reforma agraria y la restitución de tierras a comunidades campesinas, una de las principales exigencias de la Revolución Mexicana.

El Teatro de la República de Querétaro es el recinto histórico donde se firmó la Constitución de 1917./ X

Además de los derechos laborales y agrarios, la Constitución de 1917 estableció principios fundamentales como la educación laica y gratuita, la soberanía nacional y la división de poderes, elementos clave para la consolidación del Estado mexicano moderno.

El 5 de febrero se considera un día de descanso obligatorio en México; sin embargo, conforme a la Ley Federal del Trabajo, su conmemoración laboral se traslada al primer lunes de febrero , lo que permite la realización de multas de semanas largas sin perder el sentido cívico de la fecha.

Cada año, esta conmemoración se recuerda con actos cívicos y ceremonias oficiales , especialmente en el Teatro de la República de Querétaro , lugar donde fue promulgada la Constitución. Ahí, las autoridades federales y estatales destacan la vigencia del texto constitucional y su papel en la vida democrática del país.

A más de un siglo de su promulgación, la Constitución de 1917 continúa siendo el pilar del marco legal mexicano , aunque ha sido reformada en múltiples ocasiones para adaptarse a los cambios sociales, políticos y económicos. El 5 de febrero no solo recuerda un documento histórico, sino la lucha permanente por los derechos, la justicia social y el orden constitucional en México.

La Constitución de 1917 fue pionera a nivel mundial al incorporar derechos sociales y laborales./ Pixabay
