Udinese sorprende y vence por la mínima a la Roma

La Roma no pudo en sus visita al Udinese; en la Jornada 23 de la Serie A, el conjunto de ‘La Loba’ sucumbió en el Bluenergy Stadium, gracias a la anotación de Jurgen Ekelenkamp en el inicio de la segunda parte, y dejó ir a la Juventus que se pone en puestos de Champions.

La visita buscaría desde los primeros minutos marcar la diferencia; sin embargo, se le negaría, al minuto 4 Gianluca Mancini aparecería en uno de los primeros avisos pero remate no redituaría frutos sobre el marco de Maduka Okoye.

Al 7’ la respuesta de los albinegros se haría presente con Jurgen Ekelenkamp quien se insinuaba con potente derechazo que tampoco hacía daño al marco rival. Segundos más tarde Oumar Solet haría lo propio con zurdazo que terminaba besando la escuadra.

Partido entre Udinese y la Roma l AP

Roma intentaría al 28’ Donyell Malen sacaría un tiro desde el centro del área que tampoco dañaba. Ekelenkamp al 38’ aparecería para asistir a Arthur Atta que mandaba su tiro desviado. Posteriormente Lennon Miller también avisaría pero los esbozos no generaban el gol.

Disputa del balón entre jugadores de Udinese y la Roma l AP

¿Cómo llegó el gol?

Así terminaría la primera parte sin movimiento en el marcador. Pero cuando corrían los primeros minutos de la segunda parte ahora sí Jurgen Ekelenkamp no perdonaría desde el tiro libre por la punta de la izquierda que dejar incrustado el esférico ante el desvío de la barrera para abrir el marcador.

La Roma buscaría el empate; sin embargo, ya no le daría el tiempo para empatar pese al holgada tiempo que se vivió tras la anotación, ni tampoco los cambios pudieron hacer efecto y se terminó por decretar la victoria del Udinese que hace descender posiciones a la vista en la tabla de clasificaciones.

Equipo de la Juventus | AP

Juventus arrebató puesto de Champions

Con la derrota de la Roma esto provocó que la Juventus se quede con el cuarto puesto tras firmar una actuación contundente en su visita al Parma, al imponerse con autoridad por 4-1 para llegar a 45 unidades tras la fecha 23.