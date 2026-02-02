Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Udinese sorprende y vence por la mínima a la Roma

Celebración del gol de Udinese ante la Roma l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:52 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Jurgen Ekelenkamp marcó el gol de la diferencia en la segunda parte

La Roma no pudo en sus visita al Udinese; en la Jornada 23 de la Serie A, el conjunto de ‘La Loba’ sucumbió en el Bluenergy Stadium, gracias a la anotación de Jurgen Ekelenkamp en el inicio de la segunda parte, y dejó ir a la Juventus que se pone en puestos de Champions.

La visita buscaría desde los primeros minutos marcar la diferencia; sin embargo, se le negaría, al minuto 4 Gianluca Mancini aparecería en uno de los primeros avisos pero remate no redituaría frutos sobre el marco de Maduka Okoye.

Al 7’ la respuesta de los albinegros se haría presente con Jurgen Ekelenkamp quien se insinuaba con potente derechazo que tampoco hacía daño al marco rival. Segundos más tarde Oumar Solet haría lo propio con zurdazo que terminaba besando la escuadra.

Partido entre Udinese y la Roma l AP

Roma intentaría al 28’ Donyell Malen sacaría un tiro desde el centro del área que tampoco dañaba. Ekelenkamp al 38’ aparecería para asistir a Arthur Atta que mandaba su tiro desviado. Posteriormente Lennon Miller también avisaría pero los esbozos no generaban el gol.

Disputa del balón entre jugadores de Udinese y la Roma l AP

¿Cómo llegó el gol?

Así terminaría la primera parte sin movimiento en el marcador. Pero cuando corrían los primeros minutos de la segunda parte ahora sí Jurgen Ekelenkamp no perdonaría desde el tiro libre por la punta de la izquierda que dejar incrustado el esférico ante el desvío de la barrera para abrir el marcador.

La Roma buscaría el empate; sin embargo, ya no le daría el tiempo para empatar pese al holgada tiempo que se vivió tras la anotación, ni tampoco los cambios pudieron hacer efecto y se terminó por decretar la victoria del Udinese que hace descender posiciones a la vista en la tabla de clasificaciones.

Equipo de la Juventus | AP

Juventus arrebató puesto de Champions

Con la derrota de la Roma esto provocó que la Juventus se quede con el cuarto puesto tras firmar una actuación contundente en su visita al Parma, al imponerse con autoridad por 4-1 para llegar a 45 unidades tras la fecha 23.

Por ahora, los dirigidos por Gian Piero Gasperini se quedaron con 43 puntos en el quinto puesto, colocándose en sitio que otorga boleto a la Europa League, su próximo partido será en casa ante el Cagliari.

Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions