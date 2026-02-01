Serie A: ¿Cuándo y dónde ver el Udinese vs Roma? EN VIVO

El Udinese recibirá a la Roma en un importante encuentro correspondiente a la Jornada 23 de la Serie A El partido se disputará en el Bluenergy Stadium, donde ambos equipos buscarán sumar puntos valiosos para sus respectivos objetivos en la temporada 2025/2026. El árbitro designado para dirigir este encuentro será Juan Luca Sacchi.

Udinese en la Serie A I AP

La Roma llega a este encuentro ocupando la cuarta posición de la Serie A con 43 puntos tras 22 jornadas disputadas, consolidándose en puestos de clasificación para la Champions League. Los giallorossi han mostrado gran solidez defensiva, habiendo encajado solo 13 goles, la mejor defensa del campeonato. Por su parte, el Udinese se encuentra en la décima posición con 29 puntos, en una zona tranquila de la tabla pero con aspiraciones de acercarse a los puestos europeos. Los friulanos presentan un balance de 25 goles a favor y 34 en contra, mostrando cierta fragilidad defensiva que contrasta con la fortaleza de su rival.

El Udinese llega a este encuentro tras conseguir una importante victoria a domicilio por 1-3 frente al Verona, recuperándose así de una derrota por la mínima (0-1) ante el Inter de Milán. Anteriormente, los friulanos empataron 2-2 con el Pisa, vencieron 1-2 al Turín y cayeron 1-0 ante el Como. Por su parte, la Roma viene de empatar 1-1 con el Panathinaikos en Liga Europa y con el AC Milán en Serie A. Previamente, los giallorossi derrotaron 2-0 al VfB Stuttgart en competición europea y 0-2 al Turín en liga, aunque cayeron 2-3 ante este mismo rival en Copa Italia.

Udinese en la Jornada 22 I AP

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos muestran un claro dominio de la Roma, que ha ganado los cinco duelos más recientes. En su último encuentro, disputado el 9 de noviembre de 2025, los giallorossi se impusieron por 2-0 en casa. Anteriormente, la Roma venció 1-2 en su visita al Udinese, y también se llevó la victoria por un contundente 3-0 en su estadio. Los dos enfrentamientos previos también terminaron con victorias romanas: 1-2 en Udine y 3-1 en Roma, lo que demuestra la superioridad histórica reciente de los visitantes en este duelo.

¿Cuándo y dónde ver Udinese vs Roma?

FECHA: Lunes 2 de enero

HORA: 13:45 (hora centro de México)

LUGAR: Bluenergy Stadium, Údine, Italia

TRANSMISIÓN: Disney +