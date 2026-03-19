Jardine no se confía tras eliminación de Messi: “Los favoritos también quedan fuera”

América avanzó a los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras vencer 2-1 en el global a Philadelphia Union. En esa instancia, las Águilas se medirán al Nashville de la MLS, pues Inter Miami de Lionel Messi fue eliminado por dicho equipo. Ante esto, André Jardine mencionó que los favoritos no siempre pasan y le dio méritos al Nashville, club que para él fue justo vencedor.

Previo al duelo de las Águilas de este miércoles en el Estadio Azulcrema, su rival salió de la serie entre Inter Miami y Nashville. La expectativa estaba puesta en que el equipo de Florida avanzara a los Cuartos de Final del torneo. En caso de ser así, Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul y compañía hubieran jugado un partido de eliminatoria en el Estadio Azteca. Sin embargo, por gol de visitante quedaron fuera.

Germán Berterame en la eliminación del Inter de Miami en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

Ante esto, André Jardine mencionó que siempre debe de haber respeto por los rivales y que Nashville fue el justo ganador de esa serie. Además, el estratega brasileño dejó claro que en partidos de eliminatoria, ningún nombre o club tienen garantizado algo. Incluso, André recordó conferencias de prensa previas en las que se le había preguntado por este posible encuentro.

“Me preguntaban dos conferencias atrás sobre Inter Miami. El futbol es partido a partido, hay que respetar a todos los rivales; luego los favoritos tienden a estar fuera. Hay que tener mucha calma, yo vi a Nashville con muchas chances de pasar, fue merecido su pase. Así son los partidos eliminatorios. El nombre ni el escudo del equipo te garantizan algo”, dijo Jardine.

André Jardine, hablando en conferencia de prensa tras partido de América | MEXSPORT

Sobre el mismo tema, tanto Patricio Salas y Tiago Espinosa hablaron al respecto. Tanto el delantero como el lateral coincidieron en que Nashville es el mejor rival posible, pues por algo están en esa instancia. Aún así, Espinosa no dejó pasar la oportunidad para decir que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo.

“Al que venga tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que Nashville es un equipo complicado. Ya los hemos enfrentado en ocasiones anteriores. Ahora nos vamos a preparar para avanzar a la siguiente fase”, comentó Salas.

“Obviamente siempre es lindo jugar contra el mejor del mundo, pero si pasó Nashville es porque está mejor. Vamos a enfrentar a los mejores siempre”, agregó Tiago sobre lo que será enfrentar al Nashville en los Cuartos de Final.

Jugadores de América tras eliminar a Philadelphia en la Concachampions | MEXSPORT

AMÉRICA Y ANDRÉ JARDINE, INTRANQUILOS TRAS EL PASE A CUARTOS DE FINAL

América pasó a Cuartos de Final con una ventaja de 2-1 en el marcador global. Sin embargo, en el juego de Vuelta estuvieron cerca de quedar fuera, pues con un gol más de Philadelphia eran eliminados por el gol de visitante. Incluso, el equipo de la MLS desaprovechó algunas aproximaciones al arco de Rodolfo Cota.

Sobre esto, André dijo que era importante pasar a la siguiente fase. Aún así, se mostró insatisfecho por el funcionamiento de sus dirigidos en la segunda mitad. Incluso, mencionó que ninguno de sus jugadores está tranquilo, pues fue un cierre de juego que no estaba planeado y que fue “tenso y nervioso”.