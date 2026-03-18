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Futbol

Philadelphia Union calienta el duelo ante América con mensaje claro: “Los gigantes también caen”

Bradley Carnell en conferencia de prensa previo al juego ante el Amérca l MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:50 - 18 marzo 2026
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Al equipo de la MLS no le aterra enfrentarse a las Águilas

En conferencia de prensa, previo al partido de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf entre el América y Philadelphia Union, el director técnico del equipo de la MLS, Bradley Carnell, no dudó en mandarle un recado a los dirigidos por André Jardine.

Philadelphia viene de perder el partido anterior ante el América, donde desafortunadamente para los de Coapa, se quedaron sin Luis Ángel Malagón, por lo que se espera que el partido de vuelta sea vibrante de principio a fin. 

No les da miedo afrontar el desafío ante el más grande de México

Philadelphia Union ya entrena en Ciudad de México para enfrentar al América en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en el Estadio Ciudad de los Deportes. A pesar de llegar al compromiso con el marcador en contra de 1-0 y de estar sumergido en una profunda crisis en la MLS, el conjunto estadounidense envió un mensaje de advertencia a los de Coapa.

Durante conferencia de prensa, Bradley Carnell, técnico del Philadelphia Union, reconoció la jerarquía del América, comparándola con el equipo más poderoso del fútbol alemán. 

Sí, claro, es el Bayern Múnich de la región; el juego de la semana pasada lo demostró
PHILADELPHIA UNION VS AMÉRICA | RÉCORD
PHILADELPHIA UNION VS AMÉRICA | RÉCORD

Sin embargo, Carnell fue claro: su equipo no llega intimidado por el entorno ni por la altitud de la capital mexicana. 

Nosotros tratamos de ir por ese camino. El gigante siempre puede caer; vimos un partido muy equilibrado en la ida y vemos muchas posibilidades
Philadelphia Union ante el América l MexSport

Siguieron las advertencias

El delantero uruguayo del Philadelphia Union, Bruno Damiani, también aprovechó para analizar el momento que vive el club. El equipo de la estadounidense atraviesa un arranque de temporada desastroso en la MLS, donde en los primeros cuatro partidos han sumado cuatro derrotas.

PHILADELPHIA UNION VS AMÉRICA | MEXSPORT
PHILADELPHIA UNION VS AMÉRICA | MEXSPORT

No se han dado los resultados en la liga local, pero tenemos el equipo y los jugadores para corregirlo

La historia no me pesa. Perdimos 1-0 siendo locales y nos faltó actitud, pero ahora debemos ser un equipo inteligente, no dejar espacios y hacer largo el partido para que la presión de su gente juegue a nuestro favor
Jugadores de Philadelphia Union felicitan a Jovan Lukic en la goleada ante Defence Force | MEXSPORT
Jugadores de Philadelphia Union felicitan a Jovan Lukic en la goleada ante Defence Force | MEXSPORT
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