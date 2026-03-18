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Futbol

¿América se despide del Estadio Ciudad de los Deportes ante Philadelphia Union?

Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:22 - 18 marzo 2026
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¿Las Águilas ya emigran al Estadio Banorte (Ateca)?

El América podría estar muy cerca de disputar su último partido oficial en el Estadio Ciudad de los Deportes, y el rival sería nada menos que el Philadelphia Union, en un duelo clave dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Aunque todavía no hay una confirmación definitiva por parte del club, todo apunta a que este compromiso marcaría el cierre de una etapa para las Águilas en este inmueble, que ha fungido como su casa provisional.

El adiós está cerca… pero no es definitivo

En teoría, el partido ante Philadelphia Union sería el último que América jugaría en el Estadio Ciudad de los Deportes. Esto debido a los planes del equipo de mudarse nuevamente y dejar atrás esta sede temporal.

Sin embargo, el panorama podría cambiar dependiendo del rendimiento deportivo del equipo dirigido por André Jardine. En caso de que América logre avanzar a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, existe una alta probabilidad de que vuelva a disputar partidos como local en este mismo estadio.

PHILADELPHIA UNION VS AMÉRICA | MEXSPORT
PHILADELPHIA UNION VS AMÉRICA | MEXSPORT

La Concachampions podría alargar la despedida

El calendario y la logística jugarán un papel clave en la decisión final. Si América sigue con vida en el torneo internacional, el Estadio Ciudad de los Deportes aún podría albergar al menos un partido más, retrasando así la despedida definitiva.

Esto mantiene en incertidumbre a la afición azulcrema, que podría estar ante la última oportunidad de ver a su equipo en este recinto… o no.

América logró un tricampeonato con Jardine | IMAGO 7

Un estadio que marcó una etapa reciente del América

Más allá de la temporalidad, el paso del América por el Estadio Ciudad de los Deportes ha sido significativo. El equipo encontró aquí una casa alterna mientras resolvía temas logísticos con el Estadio Barnote (Azteca) y, de paso, logrando levantar el tricampeonato mientras jugaban en ese recinto.

Banderín de América durante un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO 7
Banderín de América durante un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO 7

Ahora, con el posible cambio de sede en el horizonte, todo indica que el duelo ante Philadelphia Union será especial: podría ser la despedida oficial o tan solo un capítulo más antes del adiós definitivo y de su regreso a la que siempre ha sido su casa. 

El Estadio Banorte busca estar listo para el México vs Portugal | MEXSPORT
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