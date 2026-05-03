Jurgen Damm: "Impresionante la cantidad de ayudas que le dan a Chivas"

La polémica en la Liga MX no solo se vive dentro de la cancha. Ahora fue Jürgen Damm quien encendió las redes sociales con un mensaje directo contra Chivas por la jugada del gol de Ricardo Marín sobre Tigres.

A través de sus plataformas, el jugador no se guardó nada y lanzó una crítica contundente tras las recientes decisiones arbitrales que han generado debate en el primer juego de la Liguilla del futbol mexicano.

Duro mensaje contra Chivas

Damm respondió a la narrativa sobre supuestas ayudas al América y cambió el foco hacia el conjunto rojiblanco con un comentario que rápidamente se volvió viral.

Por favor, nunca más vuelvan a decir que le ayudan al América. Impresionante la cantidad de ayudas que le dan a Chivas, pero lo más increíble es que después de 107 años de historia y regalos, únicamente tienen 12 títulos (5 bien y 7 completamente regalados)

Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT

Estalla la polémica en redes

Las declaraciones del futbolista generaron reacciones inmediatas entre aficionados, analistas y seguidores de ambos equipos, reavivando la rivalidad y el debate sobre el arbitraje en el futbol mexicano.

El comentario llega en un momento caliente, con decisiones arbitrales recientes bajo la lupa y con la tensión al máximo en la fase final del torneo.