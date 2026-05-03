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Futbol

¿Se burla de Chivas? Así fue el 'polémico' festejo de Chicha Sánchez

El joven mexicano le marcó a Chivas y se aventó tremendo festejo
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:54 - 02 mayo 2026
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El joven jugador mexicano anotó el tercer gol de Tigres ante el Rebaño Sagrado

El festejo de Tigres fue el reflejo perfecto de una noche redonda en el Estadio Universitario. Con intensidad, unión y euforia, los jugadores felinos celebraron un triunfo clave de 3-1 sobre Chivas en la Ida de los Cuartos de Final, encendiendo a su afición en plena Liguilla.

La imagen que marcó el partido fue la celebración de Diego 'Chicha' Sánchez, quien tras su gol se fundió con todo el equipo en un festejo lleno de energía. El juvenil mexicano no solo selló el marcador, también dejó claro el gran momento anímico que vive el conjunto regiomontano.

El tanto llegó al minuto 55, cuando Sánchez definió desde la media luna luego de un brillante pase de tres dedos de Fernando Gorriarán. La jugada desató la locura en el Volcán y prácticamente sentenció el encuentro ante un rival que ya no logró reaccionar.

'El Chicha' Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT
Chicha Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Tigres impone condiciones y le da la vuelta al marcador

Antes del gol definitivo, Tigres ya había mostrado su superioridad en la segunda mitad. Al minuto 52, Juan Brunetta marcó el 2-1 al conectar de primera un centro preciso de Gorriarán, iniciando la remontada felina.

El partido, sin embargo, comenzó cuesta arriba para los locales. Chivas sorprendió al minuto 11 con un gol de Ricardo Marín, quien definió dentro del área para adelantar al conjunto rojiblanco y silenciar momentáneamente el estadio.

Ricardo Marín celebra su gol ante Tigres | MEXSPORT
Ricardo Marín celebra su gol ante Tigres | MEXSPORT

Tigres respondió con insistencia y generó varias oportunidades. Al 30, Rodrigo Aguirre estuvo cerca del empate con un cabezazo peligroso, pero Óscar Whalley evitó la caída de su arco con una atajada clave.

El Volcán se convierte en fiesta con la ventaja felina

La recompensa para Tigres llegó justo antes del descanso. Al minuto 45, Jesús Angulo apareció en un tiro de esquina para rematar de cabeza y poner el 1-1, desatando el festejo en las gradas.

Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
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