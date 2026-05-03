¡Revancha en Liguilla! Rotondi anota y sacude los fantasmas en Cruz Azul

Carlos Rotondi volvió a ser protagonista con Cruz Azul, pero esta vez desde un ángulo positivo. El futbolista argentino dejó atrás una serie de episodios complicados en la Liguilla y firmó una actuación clave en la victoria parcial ante Atlas, en la que abrió el marcador y participó en otra jugada determinante.

Durante los últimos torneos, el nombre de Rotondi había quedado marcado por acciones desafortunadas, especialmente dos penales cometidos frente al América. Uno de ellos en la Final del Clausura 2024 y otro más en la Semifinal de Vuelta del Apertura 2024, situaciones que pesaron en momentos decisivos para La Máquina.

Ante ese contexto, el duelo contra Atlas representaba una oportunidad de redención. Cruz Azul necesitaba respuestas en un partido cerrado, y fue precisamente Rotondi quien dio un paso al frente cuando más lo requería su equipo.

Carlos Rotondi, de Cruz Azul, en Final ante América | IMAGO7

Rotondi abre el camino en un partido complicado

El encuentro en el Estadio Jalisco se mantuvo trabado durante gran parte del primer tiempo, con pocas oportunidades claras y una defensa rojinegra bien plantada. Sin embargo, sobre el final de los primeros 45 minutos, una serie de rebotes cambió el rumbo del partido.

Carlos Rotondi aprovechó ese momento para sacar un potente disparo que terminó en el fondo de las redes. El argentino logró vencer a Camilo Vargas, quien hasta ese momento había sido la gran figura de Atlas, pero poco pudo hacer ante la precisión y fuerza del remate.

Carlos Rotondi, jugador de Cruz Azul | IMAGO7

Participación clave en el segundo gol de Cruz Azul

Para la segunda mitad, Cruz Azul mantuvo el control del partido y encontró espacios que no había tenido en el inicio. Rotondi volvió a aparecer, ahora como generador de juego en una acción colectiva que terminó ampliando la ventaja.

El argentino se combinó con Omar Campos en una jugada bien elaborada, que culminó con la asistencia para Christian Ebere, quien firmó el 0-2 parcial.