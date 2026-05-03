¡Cuidado con el 'Monstruo'! David Benavidez noqueó al 'Zurdo' Ramírez en el sexto round

La pelea estelar en la T-Mobile Arena en una noche llena de emociones fue Gilberto 'Zurdo' Ramírez ante David Benavidez, en lo que los expertos habían catalogado como un combate más cerrado, en donde incluso no se pronosticaba un knockout.

Sin embargo, todo fue diferente, pues el 'Monstruo' terminó la pelea apenas en la mitad de los rounds que estaban destinados a llevarse a cabo, dándole un final de alarido a la gente que se dio cita en la noche de este sábado 2 de mayo.

Benavidez 'destrozó' por completo al 'Zurdo' | AP

Sin margen de respuesta

La pelea de Benavidez fue prácticamente perfecta, pues desde el primer round fue directo, certero y ampliamente superior en todos los aspectos que rodeaban la pelea; la rapidez y efectividad con la que David conectaba los golpes lo llevaron a estar arriba en las tarjetas con el paso de los episodios.

El 'Zurdo' no pudo ser superior en ningún momento, pues Benavidez seguía atacando de manera contundente al rostro, mismo que denotó que Ramírez estaba perdiendo su combate, y eso no cambió jamás.

El 'Zurdo' nunca pudo responder | AP

Llegado el quinto round, el daño en el ojo derecho de Gilberto Ramírez era más que evidente, por lo que existió preocupación del referee y del cuerpo médico, pero le autorizaron continuar con la contienda sin problema alguno; sin embargo, esto terminó siendo una mala idea.

En los segundos finales del sexto asalto, Benavidez volvió a conectar de manera poderosa los golpes en el rostro del rival, causando todavía más hinchazón en el ojo y alrededores de Ramírez; con un par de golpes más, el 'Zurdo' llevó su mano a la zona afectada y puso la rodilla en la lona, el referee detuvo todo para primero cerciorarse, pero de inmediato terminar con la pelea, desatando la algarabía de los asistentes.

¡EL MONSTRUO MEXICANO! 🔥🇲🇽



David Benavidez apabulló al Zurdo Ramírez y con una tremenda actuación se queda con los títulos mundiales Crucero WBA y WBO.



📺 #BenavidezZurdo, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/VDOW940kMx — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 3, 2026

Victoria para Munguía

Otro de los combates de la noche, en este caso en la co-estelar, Jaime Munguía derrotó a un poco efectivo Armando 'Toro' Reséndiz, pues conectó la mayor cantidad de golpes y, aunque no pudo tirarlo, sí fue ampliamente superior a lo largo de los 12 rounds en un combate que sí pudo verse completo.

La decisión fue sencilla para los jueces, pues dieron como ganador y nuevo campeón mundial a Jaime, después de una gran exhibición previa a la de sus compatriotas; el de Tijuana ya piensa en el futuro, pero por el momento habrá de descansar después de la victoria.