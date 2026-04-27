Team Canelo Álvarez se rehusa a pelea ante David Benavidez: “Esa pelea está muerta”

Todo indica que la tan esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y David Benavidez nunca llegará, esto después de las declaraciones de Eddy Reynoso entrenador, manager y estratega del tapatío ha sentenciado que ese combate esta totalmente fuera de posibilidad.

¿Qué dijo Eddy Reynoso?

“Esa pelea contra Benavidez está muerta. Hubo un momento en que esa pelea pudo haberse hecho en las 168, y no ocurrió, así que está muerta. Benavidez ahora pelea en el peso crucero. Hay más posibilidades de que Benavidez pelee contra Oleksandr Usyk que de que pelee contra Canelo”, fueron las recientes palabras del líder del Team Canelo en una charla con The Ring Magazine.

Canelo Álvarez junto a Eddy Reynoso su representante l X:Canelo

Asimismo, resaltó cual podría ser el próximo combate para el mexicano que estaría regresando el próximo 12 de septiembre: “Mbilli sería una pelea realmente grandiosa, si finalmente se concreta. Vimos la gran pelea que Mbilli tuvo con Lester Martínez, y sería un gran desafío para Canelo.”

Reynoso también apuntó que no estaría de más una revancha ante Crawford: Y si Crawford regresa, hagamos la revancha. Como entrenador, puedo ver las modificaciones que necesitamos hacer para la revancha contra Crawford y para que el resultado nos sea favorable.”

“No me resulta extraño no estar liderando la pelea de Canelo en el fin de semana del Cinco de Mayo. Esta vez es Munguía contra Reséndiz en una pelea totalmente mexicana en una cartelera totalmente mexicana. Va a ser una pelea tremenda y estamos preparados para ganar. Esta pelea será tan buena que se robará el show. Tienen todo lo necesario para eclipsar el evento principal”, mencionó el entrenador.

Luis R. Conriquez y 'Canelo' Álvarez, acusados de tener relación en la desaparición de un carro. | IG: @luisrconriquezoficial

¿Canelo sigue en la cima?

Recientemente, el peleador mexicano declinó una propuesta de la Federación Internacional de Boxeo para enfrentar al cubano Osleys Iglesias. Saúl prefiere enfocarse en combates que representen un mayor prestigio deportivo y una bolsa económica mucho más atractiva. La estrategia de su equipo apunta a asegurar retos que mantengan su legado en lo más alto.

Mauricio Sulaimán, quien preside el Consejo Mundial de Boxeo, ratificó que el tapatío mantiene su posición como clasificado número uno del organismo. A pesar del descalabro anterior y la operación, el apoyo hacia el peleador de 35 años permanece intacto. El retiro de Crawford dejó vacante el título mundial y abre nuevas puertas para el mexicano.

Saúl 'Canelo' Álvarez se sometió a una cirugía de codo| MEXSPORT