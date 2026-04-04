¿Corre peligro la pelea de Canelo Álvarez por conflictos en Medio Oriente?

Saúl 'Canelo' Álvarez se mantiene en el centro de la conversación del boxeo internacional luego de que se confirmó que aún tiene compromisos vigentes con Riyadh Season, promotora árabe que planea llevarlo nuevamente al ring en Arabia Saudita. A pesar del complejo contexto geopolítico en Medio Oriente, el púgil mexicano sigue proyectado para pelear en septiembre próximo.

El conflicto armado en la región ha generado incertidumbre en diversos sectores, incluido el deportivo. En particular, se había puesto en duda si eventos de alto perfil como las peleas del Canelo podrían verse afectados por la situación de seguridad en países cercanos al conflicto.

Canelo Álvarez se prepara para volver a los encordados| AP

Sin embargo, el ministro y promotor Turki Al-Sheikh salió a aclarar el panorama, asegurando que los planes siguen firmes. El directivo destacó que, pese a la cercanía con zonas de tensión, Arabia Saudita mantiene condiciones seguras para la realización de espectáculos internacionales.

"Estamos cerrando a Canelo para Riyadh Season en septiembre", declaró Al-Sheikh, quien además subrayó que su país continúa operando con normalidad. Sus palabras buscan disipar cualquier duda sobre la viabilidad del evento.

Canelo Álvarez | MEXSPORT

¿Está en riesgo la próxima pelea de Canelo Álvarez?

A pesar de los temores iniciales, todo indica que la pelea de Saúl Álvarez no está en riesgo inmediato. Las autoridades saudíes han reforzado su postura de mantener el calendario deportivo activo como parte de su estrategia global de entretenimiento.

El combate, programado tentativamente para septiembre, aún no tiene rival confirmado. No obstante, ya circulan nombres como Christian Mbilli y Lester Martínez, quienes podrían convertirse en el próximo desafío del campeón mexicano.

'Canelo' Álvarez | IMAGO7

Posibles rivales y contexto deportivo del Canelo

Canelo Álvarez llega a este posible combate tras una de las derrotas más significativas de su carrera. En septiembre pasado, el mexicano cayó de manera contundente ante Terence Crawford en Las Vegas, lo que ha generado presión sobre su regreso al ring.