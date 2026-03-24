¿Vengará Ryan García a Canelo Álvarez? Esto dijo el mexicano sobre Terrence Crawford

Terrence Crawford se coronó Campeón Indiscutido de las 168 libras el pasado septiembre de 2025 tras vencer a Saúl 'Canelo' Álvarez. El estadounidense dominó la mayor parte de la pelea y ganó por decisión unánime en tarjetas.

Ryan García peleando l X: @RyanGarcia

De esta manera, 'Bud' Crawford unificó los campeonatos mundiales en una sola categoría, siendo el primer boxeados en la historia en conseguir dicho logro en la era donde dominan cuatro organizaciones boxísticas.

Ryan García, boxeador mexicano- estadounidense, se coronó Campeón Mundial de Peso Welter tras vencer a Mario Barrios en febrero de 2026. García es conocido por tener una gran velocidad y fuerza en el combate.

Ryan García junto a Manny Paquiao l Grosby Group

García brindó declaraciones para el medio Say Cheese TV, en donde aprovechó para tirarle con todo al actual Campeón Unificado, Terrence Crawford, asegurando que es un peleador sobrevalorado y que no ha peleado contra 'nadie' que lo ponga a prueba.

Las declaraciones de Ryan García sobre Terrence Crawford

Ryan García da la mano a un rival l X: @RyanGarcia

'King' Ryan también arremetió fuertemente contra las recientes victorias de 'Bud' , asegurando que su victoría más relevante fue la que tuvo contra Errol Spence Jr, quien de acuerdo a las declaraciones de García, no se encontraba en óptimas condiciones para sostener una pelea pareja ya que anteriormente sufrió un percance en su automóvil.

El peleador mexicano-estadounidense aseguró que Terrence ofrece espectáculos aburridos al público, enfrentando solo a oponentes que sabe que puede vencer, pero nunca aceptaría contra alguien que le signifique un problema.