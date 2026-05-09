Místico protagoniza momento emotivo con BTS en la Arena México

La histórica Arena México vivió una noche fuera de lo común luego del emotivo encuentro entre Místico y cuatro integrantes de BTS, quienes sorprendieron al público al aparecer en primera fila utilizando máscaras de lucha libre mexicana para disfrutar de la función del Consejo Mundial de Lucha Libre.

El “Rey de Plata y Oro” fue uno de los grandes protagonistas de la velada desde su presentación, pues apareció rumbo al cuadrilátero portando una chamarra inspirada en BTS, detalle que inmediatamente encendió a los aficionados tanto de la lucha libre como del K-pop presentes en la Catedral del Pancracio.

Místico ingresando al cuádrilatero en la Arena México l Captura

La conexión entre ambas culturas se hizo todavía más especial durante la lucha, donde Místico hizo equipo con Titán para enfrentar a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario. El combate estuvo lleno de intensidad y espectaculares vuelos, culminando con la victoria del bando técnico en medio de una ovación del público.

¿Cuál fue el momento más emotivo?

Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó después del combate, cuando Místico se acercó hacia las vallas que separan al público del ring para saludar personalmente a los integrantes de BTS. Los artistas coreanos, que permanecían enmascarados para integrarse al ambiente luchístico, respondieron con entusiasmo al gesto del gladiador mexicano.

Las imágenes del encuentro rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de aficionados celebraron la inesperada unión entre dos fenómenos culturales de alcance mundial: la lucha libre mexicana y el K-pop. La escena fue vista como un símbolo del impacto internacional que ambas expresiones han conseguido en los últimos años.

Integrantes de BTS en la Arena México l CAPTURA

La presencia de integrantes de BTS en la Arena México no pasó desapercibida entre los asistentes, quienes reaccionaron con sorpresa y emoción al identificar a las estrellas surcoreanas entre el público. Algunos aficionados incluso captaron videos del momento exacto en el que Místico estrechó sus manos con los artistas, generando una ola de reacciones virales.

Noche inolvidable

Para el Consejo Mundial de Lucha Libre el momento fue especial para seguir expandiendo su mercado en Asia donde figuras como Místico han ganado popularidad gracias a su estilo aéreo y carisma. La mezcla entre música y pancracio terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la función.

Integrantes de BTS vieron las luchas enmascarados l CAPTURA