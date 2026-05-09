¿Quién será el mayor rival de México en el Mundial? Oribe Peralta responde

Oribe Peralta, exdelantero mexicano, compartió su perspectiva sobre la próxima Copa del Mundo y el desafío que enfrentará la Selección Mexicana como anfitriona del torneo.

El Cepillo fue consultado sobre cuál de los adversarios de grupo podría representar la mayor dificultad para el conjunto dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre, así como el reto específico para los atacantes del equipo.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo Oribe Peralta?

Peralta, con la franqueza que lo caracteriza, admitió que aunque ya no puede aplicar su experiencia en el campo, ha aprendido a analizar el futbol desde una nueva óptica. Al respecto, señaló un obstáculo inesperado para el equipo nacional.

"Para mí, el rival a vencer de la selección, más allá de los equipos, son ellos mismos. Esa presión de querer ganar y de hacer el máximo esfuerzo puede ser su mayor adversario", afirmó el exjugador.

'Tala' Rangel en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7

Insistió en que la autoexigencia y la presión interna pueden convertirse en el principal enemigo a superar. Sin embargo, al analizar a los contrincantes en el terreno de juego, destacó a uno en particular.

"Futbolísticamente, Corea del Sur me parece un rival complicado. Es un equipo fuerte, con un estilo de juego muy similar al de México y con jugadores de gran calidad. Esa sería mi perspectiva", concluyó.

En la Fase de Grupos del próximo Mundial, México se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa.