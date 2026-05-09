“El futbolista es el menos culpable”: Zague explota tras polémica entre el Tri y clubes de Liga MX

La polémica entre la Selección Mexicana y varios clubes de la Liga MX sigue dejando reacciones dentro del futbol mexicano. Ahora fue Luis Roberto Alves “Zague” quien salió a defender públicamente a los futbolistas involucrados en el conflicto por las concentraciones previas al Mundial 2026.

El histórico exjugador del América aseguró que los jugadores terminaron atrapados en una situación provocada por directivos y federativos, dejando claro que ellos únicamente buscan representar al Tri de la mejor manera.

Javier Aguirre y su cuerpo técnico con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Zague defendió a los futbolistas tras la polémica del Tri

Durante sus declaraciones, Zague señaló que los seleccionados nacionales son quienes menos responsabilidad tienen dentro del problema generado entre la FMF y algunos clubes de la Liga MX.

El futbolista es el menos culpable de todo esto. El futbolista quiere dar su mejor versión y representar a su selección con el mayor compromiso

La controversia comenzó luego de los desacuerdos por las convocatorias de jugadores como Alexis Vega y Jesús Gallardo, además del conflicto entre Chivas, Toluca y la Selección Mexicana previo a la concentración mundialista.

Alexis Vega y Jesús Gallardo | IMAGO7

El exgoleador criticó a directivos y federativos del futbol mexicano

Zague también cuestionó la manera en que se manejan este tipo de situaciones dentro del futbol mexicano, asegurando que el verdadero problema proviene desde la dirigencia.

Incluso, señaló que desde hace varios años existen malas decisiones dentro de la estructura del balompié nacional y pidió mayor claridad y orden por parte de los directivos.

Los directivos deben ser más claros, más equitativos y más sensatos en su toma de decisiones

Zague, máximo goleador del Club América | MEXSPORT

La tensión entre clubes y Selección aumentó rumbo al Mundial 2026

El conflicto explotó luego de que algunos equipos intentaran mantener a sus futbolistas para disputar partidos importantes de Liguilla y Concachampions, mientras que la Selección Mexicana buscaba contar de inmediato con los convocados en el Centro de Alto Rendimiento.

La situación generó críticas tanto en México como en medios internacionales, abriendo nuevamente el debate sobre la relación entre la FMF, los clubes y la prioridad deportiva en un año mundialista.