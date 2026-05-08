Carlos Acevedo niega ‘ruptura’ dentro del vestidor de la Selección Mexicana

Carlos Acevedo rechazó cualquier versión sobre una supuesta desunión al interior de la Selección Mexicana y aseguró que el grupo se mantiene sólido y enfocado en la Copa del Mundo.

Carlos Acevedo durante entrenamiento con el Tri

El grupo siempre ha estado unido, tenemos una plantilla unida, siempre se resolvió de la mejor manera, la comunicación con el jugador, directiva, siempre transparente, siempre ha sido así, ha informado todo lo que ha pasado en las selecciones nacionales, da la cara siempre, eso es muy importante”, expresó.

Acevedo incluso aseguró que el ambiente dentro de la concentración es positivo y relajado, pese a la exigencia que implica el proceso mundialista.

Se resolvió de buena manera, cenamos todos, estamos todos riéndonos, los últimos fueron Gallardo y Vega, estamos enfocados en lo que es el Mundial”, añadió.

Conferencia de prensa de México | IMAGO7

En lo personal, el guardameta dejó claro que su objetivo es demostrar en cada entrenamiento que atraviesa un gran momento futbolístico y competir por un lugar importante dentro del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Personalmente, yo, con estar aquí, busco ser el 1, no está en nuestra cabeza el 2 o el 3, es esa competencia, pero que Javier decida, él sabrá quién está mejor”, comentó.

Ser seleccionado nacional es lo mejor para nosotros, estás hablando de 18 equipos y solamente tres mexicanos, estar dentro de esa lista es genial”, apuntó.

Entrenamiento de la Selección Mexicana en el CAR | IMAGO7

Sobre la concentración prolongada en el Centro de Alto Rendimiento, el arquero aseguró que lejos de verlo como un sacrificio, disfruta la convivencia diaria con sus compañeros y cuerpo técnico.

Pues fíjate que yo no lo veo como un sacrificio, al contrario es una bendición, es un orgullo poder estar aquí en el CAR, el poder conocer aún más a tus compañeros y poder estar con el cuerpo técnico literalmente 24/7”, finalizó.