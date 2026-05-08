¿Quieres tu estampa del Mundial 2026? Así puedes crearla con Panini

La pasión por el Mundial 2026 ya comenzó a sentirse entre millones de aficionados alrededor del planeta, pero esta vez la emoción no solamente gira alrededor de los partidos o de las selecciones clasificadas. El tradicional álbum Panini volvió a convertirse en uno de los objetos más esperados rumbo a la Copa del Mundo y ahora sorprendió con una dinámica que está causando furor entre los coleccionistas: la posibilidad de crear una estampa personalizada con fotografía y datos propios.

La experiencia de abrir sobres, intercambiar repetidas y completar cada espacio del álbum forma parte de una tradición que acompaña a generaciones enteras de fanáticos del futbol. Sin embargo, en esta edición mundialista, Panini decidió llevar la experiencia a otro nivel permitiendo que cualquier persona pueda verse dentro del coleccionable como si fuera un futbolista oficial del torneo.

La nueva modalidad rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir sus estampas personalizadas utilizando los colores y uniformes de sus selecciones favoritas.

Crear tu estampita del Mundial 2026 se está convirtiendo en una moda en las redes / Especial

Así funciona la estampa personalizada de Panini

La dinámica fue lanzada a través de la plataforma My Panini, donde los aficionados pueden diseñar una tarjeta con apariencia idéntica a las oficiales del álbum del Mundial 2026.

El resultado incluye fotografía, nombre, estatura, peso, fecha de nacimiento y hasta la camiseta nacional que el usuario decida portar dentro de la imagen, simulando completamente el estilo clásico de las estampas mundialistas.

Para muchos seguidores del futbol, esta nueva experiencia representa una forma distinta de vivir el Mundial y de sentirse parte del torneo más importante del planeta.

Además, la posibilidad de imprimir la estampa y colocarla dentro del álbum hizo que la nostalgia y la tecnología se mezclaran para revivir una de las tradiciones favoritas de cada Copa del Mundo.

Debes de bajar a tus dispositivos móviles la aplicación mypanini para poder crear tu estampa / Especial

Paso a paso para crear tu estampa Panini

El proceso para generar la tarjeta personalizada es sencillo y puede realizarse completamente desde el celular.

Estos son los pasos: Ingresar al sitio oficial de My Panini. Seleccionar la opción “Official Sticker Collection” del Mundial 2026. Descargar la aplicación oficial en el dispositivo móvil. Registrar datos personales como nombre, fecha de nacimiento, peso y estatura. Elegir el uniforme de la selección favorita. Tomarse o subir una fotografía para la tarjeta. Descargar la imagen final directamente en la galería del teléfono.

Posteriormente, los aficionados también pueden imprimir la estampa para colocarla dentro de su álbum mundialista junto al resto de jugadores y selecciones.

Tener tu propio diseño es como vivir la experiencia de abrir un sobre / Redes Sociales

¿Cuánto cuesta crear la estampa?

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los aficionados es que la creación de la tarjeta personalizada es completamente gratuita. La plataforma permite diseñar, generar y descargar el archivo sin costo, lo que facilitó que rápidamente miles de usuarios comenzaran a compartir sus resultados en redes sociales.

La dinámica también reactivó las clásicas reuniones para intercambiar estampas y presumir colecciones rumbo al Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Tener la estampita es completamente gratis solo sigue bien los pasos para poder crearla / Especial

El Mundial 2026 ya se vive fuera de la cancha

La emoción alrededor de la próxima Copa del Mundo sigue creciendo y el álbum Panini volvió a convertirse en una pieza clave para los aficionados al futbol.

En redes sociales comenzaron a circular fotografías de personas utilizando camisetas nacionales dentro de sus estampas, mientras otros presumían versiones impresas listas para colocarse junto a las figuras más importantes del torneo.