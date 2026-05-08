Ty Simpson: La historia del QB seleccionado en el Draft 2026 a la sombra de Mendoza

El Draft de la NFL 2026 ha encontrado a uno de sus protagonistas más intrigantes. En una clase donde el nombre de Fernando Mendoza acaparó gran parte de los reflectores, Ty Simpson emerge como la gran apuesta de los Los Angeles Rams.

Seleccionado con el pick número 13 global, este joven de 23 años llega a California con la etiqueta de ser el segundo mejor prospecto de su posición y el heredero natural del legado de Matthew Stafford.

Ty Simpson con la afición en el Draft 2026 de la NFL | AP

Originario de Tennessee, Simpson creció bajo la tutela de su padre, quien es el entrenador de UT Martin, una formación que se traduce en una capacidad sobresaliente para la lectura de defensas. Sin embargo, lo que realmente ha dejado boquiabiertos a los analistas es su cuidado del balón.

Durante su carrera universitaria con el prestigioso programa de Alabama, Simpson registró el porcentaje de intercepciones más bajo con un impresionante 0.96%. En un total de 523 intentos de pase, solo entregó el ovoide en cinco ocasiones, una estadística que respalda su reputación de pasador con buena precisión.

Una temporada de experiencia

Aunque se unió al equipo en 2022, fue en la temporada 2025 cuando tomó las riendas como titular. Su camino no fue sencillo; tras una amarga derrota inaugural frente a Florida State, Simpson lideró a los Crimson Tide en una remontada anímica que los llevó hasta los Playoffs.

Ty Simpson con los Rams l Instagram: @ty_simpson06

Esta clasificación no estuvo libre de polémica, ya que muchos aficionados consideraban que un equipo con tres derrotas no merecía el puesto. No obstante, el talento individual de Ty fue innegable, consolidándose como una figura destacada que ahora busca replicar ese éxito en el sistema ofensivo de Sean McVay.