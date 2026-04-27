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Empelotados

Matthew Stafford, QB de los Rams y MVP, entrena al equipo de flag football de su hija

Matthew Stafford | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:59 - 27 abril 2026
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El jugador más valioso de la temporada pasada muestra su lado más humano como padre

Matthew Stafford, mariscal de campo, estrella de Los Angeles Rams y actual MVP de la NFL, demostró una vez más que fuera del campo también es un padre comprometido.

Matthew Stafford fue el mejor del año | AP

El mariscal de campo fue visto este fin de semana dibujando jugadas y dirigiendo los entrenamientos del equipo de flag football de su hija. Stafford, quien ha llevado a los Rams a ganar el Super Bowl, se convirtió en coach por un día para las pequeñas jugadoras.

El video, compartido por la cuenta de Kelly Stafford esposa de Matthew y madre de la hija, muestra al experimentado quarterback explicando estrategias y motivando al equipo infantil con la misma pasión que muestra los domingos en la NFL.

La escena ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales, destacando el lado humano y familiar del jugador.

Por su parte, las redes sociales oficiales de la NFL también retomaron este emotivo momento, compartiendo también el video con la frase: “aprendiendo de los mejor”  

Con 38 años, Matthew Stafford viene de una de las mejores temporadas de su carrera en la que a pesar de no haber podido coronar con el Super Bowl, si fue nombrado como el jugador más importante de toda la liga

Matthew Stafford | AP
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