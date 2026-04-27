Matthew Stafford, QB de los Rams y MVP, entrena al equipo de flag football de su hija

Matthew Stafford, mariscal de campo, estrella de Los Angeles Rams y actual MVP de la NFL, demostró una vez más que fuera del campo también es un padre comprometido.

Matthew Stafford fue el mejor del año | AP

El mariscal de campo fue visto este fin de semana dibujando jugadas y dirigiendo los entrenamientos del equipo de flag football de su hija. Stafford, quien ha llevado a los Rams a ganar el Super Bowl, se convirtió en coach por un día para las pequeñas jugadoras.

El video, compartido por la cuenta de Kelly Stafford esposa de Matthew y madre de la hija, muestra al experimentado quarterback explicando estrategias y motivando al equipo infantil con la misma pasión que muestra los domingos en la NFL.

Learning from the best ❤️ (via kbstafford89/IG) pic.twitter.com/tCABaRuySX — NFL (@NFL) April 25, 2026

La escena ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales, destacando el lado humano y familiar del jugador.

Por su parte, las redes sociales oficiales de la NFL también retomaron este emotivo momento, compartiendo también el video con la frase: “aprendiendo de los mejor”

Con 38 años, Matthew Stafford viene de una de las mejores temporadas de su carrera en la que a pesar de no haber podido coronar con el Super Bowl, si fue nombrado como el jugador más importante de toda la liga