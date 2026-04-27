Draft 2026: los cinco movimientos más sobresalientes en la NFL

El Draft 2026 de la NFL terminó, pero eso no quiere decir que no dejó decisiones cuestionadas y alabadas. A continuación, te presentamos los movimientos más sobresalientes que se dieron en Pittsburgh.

¿Cuáles fueron los movimientos más sobresalientes en el Draft 2026?

Las Vegas Raiders - Fernando Mendoza (QB)

No hay manera de comenzar un listado de los movimientos más destacados del Draft 2026 sin mencionar al nuevo mariscal de campo de Las Vegas Raiders y la esperanza de una franquicia desahuciada. Fernando Mendoza se convirtió en el pick número uno de toda la lotería, no sólo por ser el actual Trofeo Heisman y Campeón Nacional, sino por su inteligencia en el emparrillado y su liderazgo.

Fernando Mendoza, mariscal de campo de Raiders | AP

Cleveland Browns - Spencer Fano (OT)

Cada año causan expectativa, pero cada año resultan ser una vergüenza. Los Cleveland Browns volvieron a un Draft más, y fue en la casa de su peor enemigo. Sin embargo, la franquicia de Ohio hizo lo que estuvo en sus manos para tener una buena selección, en la que destaca Spencer Fano, quien fue elegido con el pick número nueve de la primera ronda.

La agencia libre dejó un gran hueco en los Browns, por lo que la selección de Fano no es cualquier cosa. El tackle ofensivo es multifuncional, pues ha jugado del lado izquierdo y derecho, pero la necesidad de Cleveland es el lado ciego.

Spencer Fano, liniero de Cleveland Browns | AP

Dallas Cowboys - Caleb Downs (S)

La primera selección del Equipo de América fue un hombre polifuncional, capaz de jugar tanto de esquinero como de profundo. Caleb Downs fue elegido con el pick 11 del Draft 2026, una elección lógica por los problemas que tuvieron los Dallas Cowboys en la defensa el año anterior. Además de mostrar capacidad para jugar en esas dos posiciones, el egresado de Ohio State cuenta con una forma impresionante de ocupar posiciones en el emparrillado, ya sea de en la caja o en nickel.

Philadelphia Eagles - Makai Lemon (WR)

Uno de los momentos más importantes del Draft fue cuando los Pittsburgh Steelers contactaron al receptor Makai Lemon, sin saber que los Philadelphia Eagles hicieron un canje con los Dallas Cowboys; el wide receiver terminó con las Águilas. La selección número 20 servirá para cubrir la baja de A.J Brown, quien saldrá de la ofensiva en esta temporada baja.

Makai Lemon se unió a los Filadelfia Eagles | AP

New York Jets - David Bailey (DE)