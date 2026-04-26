Draft 2026: Las más grandes sorpresas que dejó la selección de la NFL

El Draft de la NFL 2026 ha concluido dejando a analistas y aficionados como cada año con más preguntas que respuestas. En una clase que no se caracterizaba por tener 'estrellas deslumbrantes', especialmente en la posición de mariscal de campo, las franquicias han optado por estrategias polares que van desde asegurar el futuro a largo plazo hasta realizar apuestas físicas sin precedentes. Aquí te presentamos los movimientos más impactantes de la jornada.

TY SIMPSON - LA RAMS

En un movimiento que sacudió la parte alta del tablero, los Rams decidieron ignorar sus necesidades inmediatas para asegurar la sucesión de su ofensiva. A pesar de ser considerados contendientes directos al Super Bowl para la próxima temporada, la gerencia optó por seleccionar al mariscal de campo Ty Simpson. Esta elección sugiere que el equipo prefiere una transición controlada en la posición más importante del campo, aunque esto signifique no reforzar huecos clave que podrían haberles dado el impulso definitivo para buscar el trofeo Vince Lombardi este mismo año.

Ty Simpson | AP

JEREMIYAH LOVE - ARIZONA CARDINALS

Los Cardinals sorprendieron al elegir a Jeremiyah Love, el explosivo corredor de Notre Dame y considerado el mejor prospecto de la NCAA en su posición. La duda de los expertos no recae en el talento de Love, que es indiscutible, sino en la estructura actual del equipo. Arizona tiene múltiples deficiencias en su plantilla y la falta de un QB confiable es la más evidente. Sin embargo, la organización decidió apostar por el mejor corredor disponible para generar un impacto ofensivo inmediato, confiando en que su capacidad terrestre pueda sostener al equipo mientras se resuelve la situación bajo el centro.

Jeremiyah Love | AP

DIEGO PAVIA - NO SELECCIONADO

Resulta difícil de explicar cómo el segundo lugar en la votación del Trofeo Heisman 2025, Diego Pavia, se quedó fuera de las selecciones principales. A pesar de sus capacidades técnicas y un físico desarrollado, Pavia fue víctima de una clase de mariscales de campo percibida como poco talentosa en términos generales. En este escenario, los equipos prefirieron buscar perfiles con techos físicos muy altos en lugar de apostar por el rendimiento comprobado que Pavia demostró durante toda la temporada pasada en el fútbol colegial.

Diego Pavia y Fernando Mendoza durante el NFL Combine | AP

UAR BERNARD - PHILADELPHIA EAGLES

El cierre del evento trajo consigo la narrativa más inspiradora del año con la selección de Uar Bernard en el turno 251 por los Philadelphia Eagles. El joven, nacido en Nigeria, fue descubierto en los campamentos regionales de África y se integró al programa International Player Pathway. Lo extraordinario de su caso es que logró convencer a los buscadores de talento y ser reclutado sin haber pasado por el sistema de fútbol colegial estadounidense, marcando un hito en la expansión internacional de la liga y representando un riesgo calculado basado puramente en sus condiciones atléticas de élite.