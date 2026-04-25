¡La ruleta ya comenzó a girar! Fernando Mendoza llega a las instalaciones de los Raiders

La Ciudad del Pecado dejará de escuchar "Viva Las Vegas" por un buen tiempo, pues "Fernando" del grupo sueco ABBA es la sensación del momento. Después de la primera ronda del Draft 2026 de la NFL, Fernando Mendoza llegó a las instalaciones de Las Vegas Raiders para comenzar su aventura como maloso.

Acompañado de sus hermanos, Alberto y Max, Fernando Mendoza ingresó al complejo del Equipo Malo de la NFL con un vitoreo sin igual. Todos los miembros que conforman la organización de los Raiders estuvieron para darle la bienvenida a un hombre que no sólo es el pick número uno del Draft, sino que es la más grande esperanza en mucho tiempo.

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Tune-in to rounds 2 & 3 of the @NFL Draft today at 7pm ET on @nflnetwork pic.twitter.com/1hVmima1Xu — Las Vegas Raiders (@Raiders) April 24, 2026

La responsabilidad de ser un Raider

Puede ser que los más jóvenes no tengan un arraigo con Las Vegas Raiders, al menos no por sus recientes actuaciones. Sin embargo, el equipo que John Madden y Al Davis llevaron a lo más alto de la NFL tiene un legado sin precedentes, algo que Fernando Mendoza dejó en claro en su primera conferencia de prensa como un maloso.

"Es una gran responsabilidad, pero también un gran honor honrar el legado. Los Raiders son una franquicia histórica fundamental y uno de los referentes de la NFL, y siento que, una vez más, necesito demostrarlo y ganármelo cada día", agregó.

Además, Fernando también aprovechó para mencionar a las grandes leyendas de los Raiders. "Si uso el número 15 este año, pase lo que pase, quiero decir, Tom Flores pudo entrenar y ganar dos Super Bowls y también usar el número 15 como mariscal de campo. Él consagró ese número. Así que siento que en cada esquina ves al Sr. (Jim) Plunkett, al Sr. (Tim) Brown, al Sr. (Marcus) Allen, como todos, al Sr. (Fred) Biletnikoff, y realmente aprecio a todas las leyendas que están aquí hoy. Significa mucho ver a los exjugadores y realmente demuestra la organización de primera clase que es esta. Así que estoy emocionado y listo para demostrarlo."

John Spytek, Fernando Mendoza y Klint Kubiak, miembros de los Raiders | AP

¿Qué otras selecciones han hecho los Raiders?

Ya en el día dos del Draft 2026, la gerencia de Las Vegas Raiders ya realizó otra selección. Los malosos decidieron ocupar su pick 38 para elegir al profundo Treydan Stukes, procedente de Arizona.

Stukes tuvo una última gran temporada con los Wildcats, en la que logró cuatro intercepciones y fue nombrado al primer equipo de la Conferencia Big 12. Los ahora comandados por Klint Kubiak buscarán estabilizarse en la Temporada 2026 de la NFL, para después poder competir.