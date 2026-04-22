NFL: ¿Cuál ha sido la peor y mejor selección de Draft de cada equipo desde el 2000?

El Draft de la NFL ya está a la vuelta de la esquina y los 32 equipos de la liga están alistándose para contratar a los mejores prospectos del futbol colegial con miras a reforzar sus plantillas y así poder pelear por el Super Bowl.

Desafortunadamente para los equipos, no todas las selecciones puedes ser un diamante en bruto. Aunque algunas selecciones han llegado para cambiar completamente la historia de la franquicia, hay otras que simplemente no lograron afianzarse.

A continuación, te presentamos la mejor y peor primera selección de cada equipo desde el año 2000.

El Draft de la NFL 2026 está cada vez más cerca | CAPTURA

Arizona Cardinals

Los Cardinals han tenido varios momentos para revertir la historia de la franquicia a lo largo del presente siglo. De hecho, han tenido seis primeras selecciones dentro del Top 5, aunque sólo una de ellas ha sido completamente destacada y fue, Larry Fitzgerald quien fue elegido en el 2004 con el Pick 3 del Draft. El receptor hoy es salón de la fama y uno de los mejores en la historia de la liga.

Sin embargo, Arizona también ha tenido malas primeras selecciones, entre las que se destacan Josh Rosen el QB elegido en el 2018 y Matt Leinart también mariscal de campo elegido en el 2006. Ambos terminaron llegaron con grandes credenciales de el colegial pero, con más pases interceptados que de anotación y migrando a diversos equipos sin afianzarse en la liga.

Larry Fitzgerald tras un juego con Cardinals | AP

Atlanta Falcons

Ls Falcons han tenido múltiples primeras selecciones que han pasado a la historia, con jugadores como Michael Vick, Julio Jones Drake London, Bijan Robinson estando entre los más destacados, pero es Matt Ryan, el MVP del 2015 y el jugador que comandó al equipo al Super Bowl, quien ha sido la mejor selección.

En cuanto a malas elecciones, los Falcons casi no han errado en la primera ronda, pero el defensivo Jamaal Anderson, seleccionado con la octava selección global del 2007 fue un fracaso con el equipo sumando sólo 4.5 capturas en toda su carrera con el equipo, y tras seis años terminó dejando la NFL.

Matt Ryan volverá a los Atlanta Falcons, aunque ahora fuera del emparrillado | AP

Baltimore Ravens

Pese a ser un equipo con poca historia, los Baltimore Ravens son un equipo que ha sabido reforzarse de gran forma en la primera ronda del Draft. 14 de sus primeras selecciones desde el 200 han sido llamadas al Draft y tres de ellos apuntan a unirse a Ed Reed en el Salón de la Fama. Es precisamente el defensivo quien se lleva el reconocimiento como la mejor selección, aunque Lamar Jackson ya está dentro de la discusión por ser el mejor pick del equipo.

En cuanto a la peor selección, no hay duda que es el QB Kyle Boller. El egresado de la Universidad de California llegó con miras a ser el nuevo líder del equipo pero nunca logró afianzarse y, con la llegada de Joe Flacco el equipo presidió de él.

Buffalo Bills

Con los Bills las elecciones no son difíciles pues Josh Allen es claramente la mejor selección del equipo. El QB seleccionado en 2018 con el pick 7 del Draft, ha brillado y hecho que Buffalo sea un contendiente al título, incluso se ganó el premio al MVP. En cuanto a la peor selección es otro QB, en J. P. Losman a quien seleccionaron con el pick 22 del 2004 tras intercambiar una primera selección con los Cowboys. El mariscal de campo nunca logró afianzarse y terminó dejando a los Bills tras 5 años.

Josh Allen, mariscal de campo de Bills | AP

Carolina Panthers

Para sorpresas de muchos, los Panthers han tenido grandes selecciones a lo largo de los años, con jugadores como Julius Peppers, Jonathan Stewart, Christian McCaffrey y Luke Kuechly brillando, pero debe ser Cam Newton quien es la mejor selección del Draft, al comandar a Carolina a su mejor temporada y al Super Bowl, además fue elegido MVP en el 2015.

En cuanto a selecciones que sería mejor olvidar esta Kelvin Benjamin, la primera selección del 2014. Pese a tener una gran temporada en su año de novato, el receptor nunca se afianzó y tres años más tarde se marchó a Buffalo.

Chicago Bears

Fieles a su estilo defensivo, los Bears han elegido a varios jugadores destacados en el Draft y entre ellos los reflectores se los lleva Brian Urlacher elegido en el 2000. El Linebacker fue la figura de los Bears durante años, incluso se ganó el ser elegido al Salón de la Fama de la NFL.

En cuanto al peor es, Mitch Trubisky pues, aunque el QB no ha sido el peor jugador, se gana el reconocimiento debido a que los Bears intercambiaron selecciones para elegir en el pick 2 y no eligieron a jugadores como Mahomes, Mccaffrey , TJ Watt, Deshaun Watson, Jamal Adams entre otros.

Trubisky durante un partido de los Bears | AP

Cincinnati Bengals

Los Bengals han sido uno de los peores equipos en cuanto al Draft se trata. La mayoría de sus selecciones han pasado sin penas ni glorias, pero sin duda Joe Burrow y Ja'Marr Chase han sido las mejores selecciones. Elegidos en el 2020 y 2021 respectivamente, llegaron para cambiar el rumbo de la franquicia e incluso lograron llegara un Super Bowl.

Si vamos a malas selecciones, se podría elegir a cualquiera, pero es el receptor Peter Warrick quien menos cumplió con las expectativas. Pese a ser elegido con el pick 4 en el 2000, nunca logró superar las 820 yardas ni tener doble dígitos de TD. Tras cinco años dejó al equipo y para el 2006 ya no estaba en la liga.

Cleveland Browns

Los Browns podrían tener una lista propia sobre malas selecciones, teniendo múltiples errores a lo largo de los últimos 25 años. Las buenas selecciones en contra parte, son muy pocas. Algunos jugadores como Baker Mayfield, Joe Thomas, Jedrick Wills o Denzel Ward han destacado a su manera, pero Myles Garrett es por mucho el jugador que ha brillado sobre todos los demás siendo considerado uno de los mejores jugadores defensivos en la historia de la NFL.

En cuanto mala selecciones podría destacarse, Brandon Weeden, Brady Quinn, Tim Couch o Trent Richardson, pero Johnny Manziel es sin duda la peor selección en la historia de los Browns. Johnny Football, llegó con grandes reflectores tras una buena carrera colegial en Texas A&M, pero sólo duró dos años en la NFL y terminó dejando a Cleveland con penas y sii glorias.

Myles Garrett acecha un nuevo récord | AP

Dallas Cowboys

Los Dallas Cowboys son reconocidos como uno de los mejores equipos eligiendo en el draft, aunque a lo largo de los años han tenido algunos errores. Entre las grandes sorpresas están, Demarcus Ware, Dez Bryant, Tyron Smith, Travis Frederick, CeeDee Lamb, Zeke Elliott, Micah Parsons, y Tyler Smith, pero es Zack Martin quien fue una verdadera figura. Pese a no tener una posición destacada, el guardia destacó a lo largo de los años como el mejor en la posición teniendo más All-Pros que capturas permitidas y sin duda alguna será Salón de la Fama.

La peor Selección de Dallas es por mucho, Taco Charlton. El defensivo nunca logró destacar con el equipo y su elección es aún más cuestionada pues los Cowboys pudieron haber elegido a jugadores como TJ Watt, David Njoku, Budda Baker o Trey Hendrickson, entre otros.

Denver Broncos

Denver ha tenido años destacados llegando al Super Bowl en un par de ocasiones en este siglo y en gran parte se debe a una de sus primeras selecciones. Pese a que todos recuerdan a Peyton Manning (quien no fue seleccionado por el equipo) es Von Miller quien destaca sobre cualquier otro jugador. El defensivo, MVP del Super Bowl, suma más de 135 capturas en su carrera y ya fue campeón de Super Bowl en dos ocasiones distintas.

En cuanto a malas selecciones, Paxton Lynch es sin duda la peor. El mariscal de campo fue elegido para sustituir a Peyton Manning pero tras nueve partidos, terminó dejando al equipo y dos años después de haber sido seleccionado, dejó la NFL.

Von Miller festeja luego de lograr una captura | AP

Detroit Lions

Los Lions tienen una historia similar a la de Cleveland siendo uno de los equipos que más ha elegido en el Top 5 del Draft a lo largo de este siglo. Aunque recientemente a elegido a jugadores como Aidan Hutchinson, Penei Sewell y Jahmyr Gibbs, es Calvin Johnson la mejor selección en la historia reciente del equipo incluso por arriba de Matthew Stafford. El receptor ya es salón de la fama y es considerado como uno de los mejores de su historia.

En cuanto a malas selecciones, Detroit tendría para elegir, pero es Charles Rogers quien se gana esta distinción. El receptor fue elegido con el segundo pick del 2003 por delante de Andre Johnson y tras 15 juegos, menos de 500 yardas dejo tanto al equipo, como la NFL.

Green Bay Packers

Los Packers han sido una de las franquicias más destacadas en la historia de la NFL y es gracias a grandes selecciones, pero es Aaron Rodgers la mejor selección del siglo. Tras caer 24 selecciones en el 2005, el QB llegó a Green Bay y tras casi 20 años con el equipo, cuatro MVP, un Super Bowl y más de 400 pases de anotación, terminó dejando la franquicia para buscar nuevos retos.

La peor selección de los Packers es defensivo Jamal Reynolds, quien fue elegido en el 2001 con la décima selección, pero las lesiones y el surgimiento de Kabeer Gbaja-Biamila ,dejó a los Packers tras solo tres capturas y jugó en solo 13 partidos, los Packers intentaron traspasar a Reynolds a los Indianapolis Colts . Sin embargo, el traspaso fue declarado nulo.

El quarterback Aaron Rodgers lanza el ovoide.FOTO: AP

Houston Texans

La historia de los Houston Texans es muy corta, sin embargo, cuentan con varias selecciones destacadas, entre ellas DeAndre Hopkins, Jadeveon Clowney, Derek Stingley Jr y Will Anderson Jr pero ninguno tan importante como JJ Watt, el defensivo que llegó a revolucionar la posición de los tackles defensivos. Con Houston el fue 5 veces Pro Bowl, 5 veces All-Pro de primer equipo, y 3 veces jugador defensivo del año.

En cuanto a la peor selección, debe ser David Carr, la primera selección en su historia. El QB fue seleccionado con el primer pick global pero sólo logró sumar 23 triunfos por 56 derrotas, terminando con más intercepciones que anotaciones.

Indianapolis Colts

Los Colts no son conocidos por sus grandes selecciones de primera ronda, hay excepciones como Reggie Wayne, Andrew Luck, Quenton Nelson y Dallas Clark, pero en este siglo, no hay ninguno tan destacado como Dwight Freeney. El defensivo de Saracuse llegó a los Colts en el 2002 y tras 10 años en el equipo registró más de 80 capturas, 44 balones sueltos forzados y una anotación. Hoy es miembro del salón de la fama.

Anthony Richardson en cambio, es la peor selección de los Colts. Desde la salida de Luck el equipo no ha logrado encontrar un QB que comande al equipo y con la cuarta selección del 2023 eligieron al QB. Pese a que tuvo un par de momentos destacados, hoy están en la búsqueda de un nuevo QB.

Jacksonville Jaguars

Al igual que Houston, Jacksonville al ser un equipo de expansión tiene una corta historia de primeras selecciones y no hay muchas que hayan cambiado el rumbo del equipo. Entre algunas destacadas están, Dante Fowler, Mercedes Lewis, Travon Walker y Devin Lloyd. Sin embargo, el más destacado es Jalen Ramsey. El esquinero revolucionó la defensiva de los Jaguars y los comandó hasta una final de conferencia. Con los Jags registró nueve intercepciones y fue intercambiado por una primera selección

En cuanto a uno de sus grandes errores está, Blaine Gabbert. El QB, seleccionado con la décima selección del Draft del 2011 intercambiando picks para escoger en el Top 10. EL mariscal sólo duró tres temporadas, sumó un triunfo por 22 derrotas, y tuvo más intercepciones que derrotas. Gabbert terminó dejando al equipo para llegar a San Francisco.

Kansas City Chiefs

Elegir el mejor pick del siglo de Kansas City es quizá lo más sencillo en esta lista pues Patrick Mahomes fue seleccionado en el 2017 con el décimo pick global tras un trade con los Bills. Hasta ahora el QB ha comandado a los Chiefs a cinco Super Bowls, ganando tres, ha sido MVP en un par de ocasiones y ya está considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de la Liga.

En cuanto al peor pick del equipo, llegó en el 2011 cuando eligieron a Jon Baldwin con el pick 26. El receptor sólo jugó dos temporadas sumando tan sólo 41 recepciones, menos de 100 yardas y dos anotaciones.

Patrick Mahomes no ira al Pro Bowl | AP

Las Vegas Raiders

El caso de los Raiders es muy fácil conocer ambos casos, especialmente en el peor pick del Draft ya que es considerado el peor en la historia de la NFL. En cuanto al mejor, hay algunos para elegir, con Josh Jacobs, Amari Cooper y Ashton Jeanty liderando la lista, sin embargo, es Khalil Mack quien destacó sobre todos los demás. El defensivo tuvo logros como ser el mejor defensivo del año, fue dos veces All Pro dos veces pro bowler y es parte el All-Decade Team de los 2010s.

En cuanto a los peores se podría comentar los casos de Clelin Ferrell, Johnathan Abram o Henry Ruggs, pero nadie puede superar a JaMarcus Russell, la primera selección global del 2007. El QB terminó con un récord de 7 triunfos por 18 derrotas y tras tres años terminó dejando no sólo a los Raiders, sino que a toda la NFL.

Los Ángeles Chargers

Los Chargers han tenido grandes selecciones en la primera ronda del Draft de este siglo, con jugadores como Rashawn Slater, Justin Herbert, Derwin James, Antonio Cromartie e incluso Eli Manning, pero su mejor pick es sin duda LaDainian Tomlinson. El corredor brilló con los Chargers, incluso fue MVP de la liga y terminó su carrera con más de 12 mil yardas, 143 anotaciones, siendo líder en casi todos los registros de la franquicia.

El peor pick de los Chargers llegó el 2007 con el receptor Craig Davis. Los Chargers sin duda se arriesgaron al seleccionar a Davis y terminó atrapando 41 pases dejando al equipo tras sólo dos temporadas.

Los Ángeles Rams

Los Rams no son conocidos por sus primeras selecciones del draft, de hecho en los últimos últimos nueve años solo han elegido un jugador. Aún así, destacan al haber seleccionado a Aaron Donald con el pick 13 del 2014. Pese a no haber sido su primer pick de aquel año, el tackle defensivo se convirtió en el mejor jugador en su posición de la liga y hoy está en la discusión entre los mejores de la historia.

Pese a no tener muchas selecciones, el equipo suele tener buenos jugadores. Elegir una mala selección en los Rams es complicado pero Jason Smith el pick número 2 general del 2009 se lleva este reconocimiento pues en tres temporadas con los Rams sólo fue titular en 26 partidos antes de ser traspasado a los Jets.

Aaron Donald jugando partido de la NFL con Los Angeles Rams | AP

Miami Dolphins

Miami no es conocido por sus grandes selecciones de primera ronda. Pese a haber tenido algunos jugadores de Pro Bowl pocos han logrado realmente destacar. La mayor figura es Minkah Fitzpatrick, el pick 11 del 2018. Pese a que el profundo dejó al equipo un tiempo, regresó la temporada pasada para volver a ser el líder de la defensiva.

La peor selección fue Dion Jordan a quien eligieron con el pick 3 general del 2013. Jordan tuvo una actuación discreta en su temporada de novato antes de que la liga lo suspendiera en varias ocasiones, incluida la temporada completa de 2015. Al final jugó 63 partidos pero nunca tuvo un impacto defensivo importante.

Minnesota Vikings

Desde el 2000 Minnesota a seleccionado a diversos talentos, algunos de ellos mejores que los otros. Entre estos jugadores destacan Justin Jefferson, Anthony Barr, Xavier Rhodes, Percy Harvin y Michael Bennett. Pero sin duda, la gran figura fue Adrian Peterson, el corredor que llegó al equipo con el pick 7 del Draft del 2007. El RB destaca como el último MVP no QB de la NFL además, sumó 4 All Pros, 7 Pro Bowlers entre otros grandes reconocimientos.

En cuanto a malas selecciones, hay algunos jugadores como Lewis Cine, JJ McCarthy, Laquon Treadwell, o Sharrif Floyd, pero hasta el momento Troy Williamson ha sido la peor selección del equipo al ser elegido con el pick 7 del Draft del 2005. El receptor sumó solo 70 recepciones en tres temporadas y nunca logró superar las 500 yardas.

Adrian Peterson, en un partido de Minnesota | ESPECIAL

New England Patriots

Los Patriots han sido un equipo que este siglo han batallado con sus primeras selecciones, de hecho sus mejores jugadores llegaron en otras rondas, el caso de Tom Brady o Julian Edelman lo comprueban. Aún así, Christian González, Drake Maye ven un cambio rumbo al futuro del equipo. Sin embargo, fueron sus picks del 2012 los que brillan sobre el resto con Chandler Jones y Dont'a Hightower llegando al equipo en el mismo Draft. Ambos se combinan para 64 capturas, 12 balones sueltos y cuatro anotaciones en su tiempo con los Pats.

La peor selección es por mucho, N'Keal Harry, el receptor que eligieron en el 2018. Los New England Patriots esperaban que Harry revitalizara una plantilla veterana y, al mismo tiempo, prolongara la dinastía del equipo, pero nunca logro afianzarse y terminó dejando al equipo tras tres temporadas y sólo 4 anotaciones.

New Orleans Saints

Los New Orleans Saints no son conocidos por sus selecciones de primera ronda, normalmente se enfocan en fortalecer sus lineas ofensivas y defensivas, sin embargo, en algunas ocasiones han destacado como con Mark Ingram II, Marshon Lattimore, Malcolm Jenkins o Cameron Jordan. Sin embargo, es Reggie Bush quien destaca sobre los demás. El corredor fue parte del equipo campeón de Super Bowl, fue All-Pro y ya pertenece al Salón de la Fama del equipo.

Por su parte, Jonathan Sullivan el tackle defensivo elegido con la sexta selección global del 2003, fue la peor del equipo hasta ahora. Tras una temporada de novato poco destacada, Sullivan comenzó la temporada 2004 con sobrepeso y fuera de forma y previo al final de sus segundo año dejó al equipo.

New York Giants

La historia del Draft de los Giants es muy complicada, especialmente tomando en cuenta en que su mejor selección de primera ronda es Philip Rivers. El equipo eligió al QB pero este nunca jugó con ellos y el mismo día del draft fue intercambiado a los Chargers a cambio de Eli Manning. Este cambio terminó llevando al equipo de la gran manzana a dos títulos de Super Bowl y el QB posiblemente entre en sus últimos años al Salón de la Fama.

En cuanto a malas selecciones, Daniel Jones, Ereck Flowers o Deandre Baker podrían ser elegidos, pero sin duda Kadarius Toney se lleva este reconocimiento. El receptor fue elegido por los Giants en el Draft del 2021 y solo atrapó 41 pases para los Giants antes de ser traspasado a los Chiefs durante su segunda temporada.

Eli Manning a punto de lanzar el balón | AP

New York Jets

Los Jets son famosamente reconocidos por malgastar sus primeras selecciones de draft. Sin embargo, en algunos años sorprenden y escogen a jugadores como Chad Pennington, Leonard Williams, Quinnen Williams, Sauce Gardner, Garrett Wilson o Will McDonald. Sin embargo, ninguno se acerca a Darrelle Revis elegido en el 2007. El esquinero revolucionó la posición y es una de las grandes figuras en la historia del equipo y de la NFL

En cuanto a la peor elección podrían ser muchas, sin embargo, Zack Wilson destaca sobre otros jugadores. Tras el fracaso de sus últimas selecciones de mariscal de campo como Sam Darnold, Geno Smith, Greg McElroy entre otros el equipo necesitaba conseguir un QB que los comandara de vuelta a la postemporada y con la segunda elección en el draft del 2021 eligieron a Wilson. Sin embargo, tras tres temporadas, 12 victorias, 21 derrotas, más balones perdidos que anotación, terminó dejando al equipo y los Jets siguen en busca de un nuevo QB.

Philadelphia Eagles

Desde el año 2000, los Eagles han logrado tener un par de primeras elecciones sobresalientes, con jugadores como Corey Simon, Shawn Andrews a inicios de silgo, Fletcher Cox y Lane Johnson en los 2010s y Jalen Carter y DeVonta Smith más reciente, pero sin duda Brandon Graham es su mejor elección. El defensivo fue elegido en el 2010 con el pick 13 y desde entonces suma 215 partidos, 80 capturas y 22 balones sueltos forzados siendo uno de los mejores defensores en la historia de la franquicia.

La peor elección sin duda es Jalen Reagor a quien el equipo eligió con el pick 21 en el 2020. El receptor no sólo no cumplió con las expectativas, sino que también fue elegido por delante de otros receptores como Justin Jefferson, Brandon Aiyuk, Tee Higgins, Devin Duvernay, Gabe Davis entre otros, lo cual hace de esta selección aún peor.

Pittsburgh Steelers

Los Steelers son de esos equipos que no suelen hacer elecciones ostentosas pero de vez en vez le dan al clavo con sus selecciones. Jugadores como T. J. Watt, Troy Polamalu, Santonio Holmes o Cameron Heyward destacan, pero es Ben Roethlisberger quien se lleva el reconocimiento pues, el QB lidera todas las estadísticas en el equipo, además comandó a los Steelers a tres Super Bowls con dos victorias. Aquella selección de primera ronda en el 2004 resultó muy bien para el equipo.

Steelers casi no comete errores en sus selecciones de primera ronda. Sólo Kenny Pickett o Jarvis Jones podrían ser consideradas malos picks, con el último siendo peor. El jugador defensivo sólo logró jugar cuatro temporadas en el equipo registrando 6 capturas. Tras dejar a los Steelers no volvió a jugar.

Ben Roethlisberger | AP

San Francisco 49ers

Los San Francisco son una montaña rusa en la primera ronda del Draft, con algunas grandes selecciones, otras muy malas y en otras ni siquiera pudieron escoger. Aun así, en los años han conseguido jugadores como Nick Bosa, DeForest Buckner, Michael Crabtree, y Vernon Davis destacando, sin embargo, su mejor selección ha sido por mucho Patrick Willis, el linebacker que hoy ya es Salon de la Fama. El defensivo fue elegido en el 2007 con el Pick 11 terminó con casi mil tacleadas más de 20 capturas, 16 balones sueltos forzados y dos anotaciones.

En cuanto a la peor, debe ser Trey Lance. Entre lesiones y un bajo desempeño, el QB seleccionado con el pick 3 del 2021 no cumplió con las expectativas especialmente teniendo en cuenta que los Niners dieron dos primeras selecciones por elegirlo. Tras dos años en San Francisco dejó al equipo en un canje con los Cowboys.

Seattle Seahawks

Seattle es de esos pocos equipos que no han destacado ni para bien ni para mal en la primera ronda del Draft, aunque han tenido algunas buenas selecciones, sus mejores picks han venido en otras rondas. Aun así Earl Thomas, elegido en el Draft del 2010 con el pick 14, se destaca sobre los demás. El profundo jugó ocho años con los Seahawks, fue clave en el triunfo de Super Bowl XLVIII, además fue 3 veces First-team All-Pro, dos veces fue Second-team All-Pro y forma parte del All-Decade Team de los 2010s.

En cuanto a su peor selección, fue Aaron Curry, el Linebacker elegido con el cuarto pick del Draft del 2009. El defensivo nunca alcanzó las expectativas terminando su tiempo con Seattle tras tres temporadas, 5.5 capturas y menos de 200 tacleadas en 35 años.

Tampa Bay Buccaneers

De todos los jugadores que se pueden destacar en la historia de los Buccaneers elegidos en primera ronda, ninguno se compara con Mike Evans, elegido en el 2014 con el pick 7, el receptor dejó una huella imborrable en el equipo. Evans, es líder histórico de la franquicia en recepciones en prácticamente todas las categorías importantes, además, Jugó un papel fundamental en la segunda victoria de los Buccaneers en el Super Bowl de 2020.

Aunque Tampa no ha tenido selecciones tan malas, algunas destacan al no cumplir con lo esperado, especialmente el caso de Jameis Winston, el primer Pick global del 2015. El QB tuvo grandes momentos, pero sus errores fueron más y su mejor temporada con el equipo fueron sólo nueve triunfos.

Jameis Winston celebrando la victoria | AP

Tennessee Titans

Los Titans han sido un equipo poco trascendente tanto en lo deportivo como en los Drafts. Más allá de un par de picks en el Top 5, el equipo no suele ser reconocido por estas selecciones. Aun así, Taylor Lewan puede ser reconocido como el mejor pick de Tennessee. El tackle ofensivo, elegido con el pick 11 del 2014, se convirtió en una de las figuras del equipo por casi una década ganándose varios llamados al Pro Bowl.

En cuanto a su peor selección podrían ser varios pero es el mariscal de campo Jake Locker quien es el más reconocido. Tras la falla de Vince Young el equipo seleccionó a Jake Locker en el 2011 con el pick 8 del Draft, pero sólo duró cuatro temporadas sumando sólo nueve victorias por 14 derrotas. Al terminar esa última temporada anunció su retiro y los Titans tuvieron que buscar un nuevo mariscal de campo.

Washington Commanders

Trent Williams la cuarta selección del 2010 es por mucho la mejor selección de Washington este siglo. Aunque Jayden Daniels podría cambiar esto, de momento Williams, sigue por delante al ser un futuro miembro del Salón de la Fama, fue seleccionado siete veces consecutivas para el Pro Bowl con Washington. Cabe destacar que Sean Taylor, también podría tener este puesto pero al tener una carrera corta Williams aparece por arriba.