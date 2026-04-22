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Futbol

Robert Morales llega a siete goles para empatar a Juninho

Robert Morales, de Pumas, en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 23:36 - 21 abril 2026
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El delantero paraguayo vive un torneo de ensueño con Pumas

Club Universidad tiene la gran fortuna de tener delanteros de gran calidad, pues dos de ellos registran siete tantos en el clausura 2026. Primero fue Juninho tras su anotación frente a Atlético de San Luis, y después Robert Morales con un doblete ante Juárez.

Juninho y Morales superan a Dinenno

El torneo de ambos delanteros ha sido destacado, pues desde la salida de Juan Ignacio Dinenno, no había ninguno que rebasaba los seis tantos en un solo torneo. Ahora, Pumas tiene a dos que ya pasaron ese límite y que todavía pueden alcanzar más.

Robert Morales, procedente de Toluca, solo pudo hacer tres anotaciones en el Apertura 2025. Bajo el sistema de Efraín Juárez y los minutos que ha tenido, el paraguayo responde con un buen número de aportaciones.

Robert Morales y Pedro Vite festejan el primer gol del partido ante Atlas | IMAGO 7
Robert Morales y Pedro Vite festejan el primer gol del partido ante Atlas | IMAGO 7

¿Cuál es la situación contractual de Morales en Pumas?

El artillero de Pumas se encuentra a préstamo con opción a compra, una situación que tendrá que analizar la directiva del club para definir si opta por quedarse con el paraguayo, además de la decisión que el propio futbolista tome.

El ataque de Pumas no solo se queda con Robert Morales y Juninho, sino que también pisa fuerte el mexicano, Guillermo Martínez, que también se hizo presente con un doblete ante Juárez.

El ‘Memote’ se suma a la lista de goleadores de Pumas con cinco goles anotados, un registro importante para el mexicano al tomar en cuenta los minutos que ha jugado, pues han sido menos a los de Morales y Juninho.

Guillermo Martínez marcó dos goles ante Juárez | MEXSPORT
Guillermo Martínez marcó dos goles ante Juárez | MEXSPORT
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