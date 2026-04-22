Manchester City pregunta por jugadores de Pumas, revela Efraín Juárez

Pumas sacó un triunfo clave ante Juárez en el cierre del torneo regular, lo que lo coloca en segundo lugar momentáneamente. El momento que atraviesa la institución es muy positivo, lo cual ha provocado que clubes de élite se fijen en talentos.

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¿Qué dijo Efraín Juárez sobre la visita de Manchester City?

Tras la victoria sobre los Bravos, Efraín Juárez reveló que visores del Manchester City preguntaron por jugadores de fuerzas básicas y del primer equipo, luego de su visita a Cantera y al Olímpico Universitario.

"Por la relación que tengo con el grupo, trabajé tres años ahí. Es el grupo más grande a nivel de futbol en el mundo. Siempre han sido conocidos. Me enteré que iban a venir. Me preguntaron por un par de jugadores, tanto de fuerzas básicas como de los que están hoy en el primer equipo, que ya están pensando en que se pueden reforzar con sus diez, doce equipos que tienen a nivel mundial.

Tienen esa facilidad y claridad. Con un grupo tan grande siempre pasa eso. Los saludaré mañana; seguramente los saludaremos. El jueves veré si hago una cena con ellos. Me preguntarán. Van a ver un par de partidos, no solo de nosotros, sino de la liga mexicana. Vienen a ver partidos, a eso se dedican, son conocidos míos también”, dijo Efraín Juárez.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | EXCLUSIVA

Juárez se lamenta por la lesión de Alan Medina

Sobre la lesión de Alan Medina por la dura entrada de Eder López, el entrenador auriazul se lamentó y aseguró que es una situación que entristece a todo el grupo por lo que había demostrado en el torneo, además de la preocupación por su salud.

“Es una tristeza, porque allá dentro todos estaban muy tristes por el torneo que venía haciendo, por lo que había hecho para nosotros, por lo que lo habíamos recuperado. Un tipo que venía de una situación complicada. Aquí se hace importante, se empezaba a hacer referente. Y una lesión que es parte del futbol, pero obviamente nos duele muchísimo, primero como grupo, pero luego como persona. Nos duele mucho. Le mandamos mucha fuerza, ya hablaremos de eso. Una tristeza”, expresó Efraín Juárez.

Pumas ya piensa en la siguiente batalla, una que pinta para ser dura para el equipo, pues se trata de Pachuca, que tiene casi las mismas unidades que Universidad Nacional, y que se espera que esté en disputa el boleto para Concachampions.