Estadios y sedes mundialistas: Estadio BC Place (Vancouver)

Donde las montañas y el oceáno se funden con el campo de juego. Como la primera edición con 48 selecciones y con tres países anfitriones, la Copa del Mundo 2026 ofrecerá todo tipo de paisajes naturales y urbanos en sus distintas sedes, tan variadas como los equipos participantes que este año disputarán el torneo de la FIFA este año.

Entre las sedes, una de las más novedosas será el BC Place, Estadio Vancouver, que si bien debutará en un Mundial varonil de la categoría mayor, no será su primera aparición en un torneo internacional de alto renombre. Fue en 2015 que la casa de los Vancouver Whitecaps recibió nueve partidos de la Copa Mundial Femenina, incluida la Final entre Estados Unidos y Japón, con victoria para las norteamericanas por marcador 5-2.

Ahora, 11 años más tarde, Vancouver volverá al panorama de la FIFA y recibirá siete partidos del Mundial Norteamérica 2026, cinco de Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, y uno de Octavos de Final. Además de la Selección de Canadá, la de Bélgica -que enfrentará a Nueva Zelanda en la Jornada 3- es otra de las selecciones destacadas que jugarán en este escenario.

Exterior del Estadio Vancouver previo a la Copa del Mundo 2026 | AP

Ficha técnica Estadio Vancouver

Nombre oficial original : BC Place Stadium

Nombre comercial actual: BC Place

Nombre para el Mundial 2026 : Estadio Vancouver

Ubicación : 777 Pacific Boulevard, Vancouver, Columbia Británica, Canadá

Inauguración : Junio de 1983

Arquitectos: Studio Phillips Barratt, diseño liderado por Arthur Erickson

Ingenieros estructurales: Geiger Berger Associates

Capacidad original : 54,320

Capacidad actual : 54,500

Costo original de construcción: 126.1 millones de dólares canadienses de la época ($356 millones en dólares canadienses de 2025)

Inicio de construcción: Abril 1981

Superficie : Tradicionalmente césped artificial; cuenta temporalmente con césped natural de categoría AAA, traído desde una granja local en Abbotsford, Columbia Británica para el Mundial 2026

Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros para futbol soccer

Propietario : Gobierno de la Provincia de Columbia Británica, administración y operación están a cargo de PavCo (BC Pavilion Corporation)

Apodo: The Dome

Equipos que juegan o han jugado ahí: BC Lions en la Canadian Football League; Vancouver Whitecaps en la MLS y la NASL, y Vancouver Nighthawks en la World Basketball League en 1988

Eventos destacados: En 2015 fue sede para la Copa Mundial Femenina y albergó nueve partidos, incluida la Final entre Estados Unidos y Japón. En 2026 recibió el partido de la Fase de Grupos entre Canadá y Honduras

Récord histórico: Su récord de asistencia es de 60 mil 342 en su partido inaugural en 1983, entre Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders en la antigua NASL; en la historia de la MLS, el récord es de 53 mil 957 contra LAFC en la Semifinal de la Conferencia Oeste en 2025

Vancouver

Ciudad de la provincia de la Columbia Británica en Canadá, tiene una ubicación privilegiada, cerca de la desembocadura del río Fraser y de las aguas navegables del Estrecho de Georgia, del fiordo de Howe Sound, de la ensenada Burrard, y de sus afluentes. Gracias a ello, se ha consolidado como un punto clave para el encuentro de turistas, comerciantes y viajeros.

Trabajadores colocan publicidad de la FIFA alrededor del Estadio Vancouver previo a la Copa del Mundo 2026 | AP

De igual forma, ofrece un escenario interesante para los aficionados a la historia. La zona, denominada S'ólh Téméxw por los pueblos indígenas canadienses, cuenta con pruebas arqueológicas de la existencia de un campamento estacional (el “yacimiento de Glenrose Cannery”) cercano a la desembocadura del río Fraser que data de aquella época. Con ello y más, Vancouver es un lugar que combina la vida urbana con la cultura, las montañas, los lagos y la costa.

Ficha técnica Vancouver

Fundación: Originalmente se conoció como Granville, en la década de 1870. Se incorporó oficialmente como ciudad en abril de 1886 y se nombró en honor al navegador George Vancouver

Nombre oficial: Vancouver

País: Canadá

Superficie: 115 km²

Altitud promedio: 0 a 152 sobre el nivel del mar

Habitantes: Aproximadamente 735 mil habitantes en la entidad

PIB per cápita: Aproximadamente 66 mil dólares canadienses, cerca de 52 mil 865 dólares estadounidenses

Idioma predominante: Inglés

Moneda: Dólar canadiense

Alcaldías: 21 municipios

Gentilicio: vancuverita o vancouverense