México en las Copas del Mundo: Estados Unidos 1994, el Tri jugando un Mundial en territorio norteamericano

Uno de los rubros que siempre le han quedado pendientes a la Selección Mexicana a lo largo de los años y sus participaciones en los Mundiales es el quedarse en la ronda de Octavos de Final, siendo eliminados en los momentos en donde más se requiere de una buena actuación.

Desafortunadamente así fue también en el torneo disputado en 1994, dentro de Estados Unidos, país que hoy en día en sede junto a sus dos vecinos en el sur. El Tri, en esa Copa del Mundo eran dirigidos por Miguel Mejía Barón, quien tampoco pudo lograr lo que ha sido tan ansiado por parte de los mexicanos en este torneo.

México del Mundial de 1994 l MEXSPORT

La Fase de Grupos de México en el torneo

México había regresado a las Copas del Mundo luego del escándalo que había significado el tema de los 'cachirules' en 1990, así que la ilusión estaba a tope después de la ausencia del combinado tricolor. El cuadro de Mejía Barón fue parte del Grupo E, mismo que compartió con Irlanda, Italia y Noruega.

Lo interesante de este sector fue que todos y cada uno de los participantes dentro de él, terminaron su participación con cuatro unidades, dejando la clasificación a la siguiente ronda únicamente en las manos de los criterios de desempate, pues debemos tomar en cuenta que aquella vez, se clasificaban los mejores terceros lugares a la etapa de Octavos de Final.

Miguel Mejía Barón | MEXSPORT

El Tri arrancó perdiendo ante Noruega en el Memorial Stadium de Washington, lo cual los dejó con la obligación de ganar sus siguientes compromisos; en el segundo de ellos, el equipo mexicano venció 2-1 a Irlanda en el Citrus Bowl de Orlando City, coincidiendo en la segunda jornada con la victoria de Italia por 1-0 sobre Noruega.

La actividad cerró exactamente de la manera en la que se tenía que dar para que todos los equipos sumaran la misma cantidad de puntos, pues irlandeses y noruegos empataron a cero goles, mientras que los italianos tampoco pudieron pasar del empate ante México, pero ellos con un marcador final de 1-1.

México contra Italia, en Estados Unidos 1994. l MEXSPORT

Un adiós tal y como siempre ha sucedido

Los goles dentro de la Fase de Grupos fueron anotados por Luis García, quien firmó un doblete en contra de Irlanda en la primera y única victoria en el torneo, mientras que el gol en contra de Italia lo hizo Marcelino Bernal, recordadno una vez más que en el primer duelo ante Noruega, los mexicanos no anotaron.

La eliminación de México en el Mundial de Estados Unidos 1994 se dio a manos de Bulgaria el 5 de julio del mismo año en Nueva York, todo después de un empate a un gol en el que Alberto García Aspe marcó vía penal, misma instancia en la que después se terminarían yendo a casa luego de una tanda completamenteb desastrosa.