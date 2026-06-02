Estadio Ciudad de México confirma boletos para palcohabientes de cara al Mundial 2026

Aún con pocos días de distancia para que dé comienzo la Copa del Mundo, los problemas que envuelven al Estadio Ciudad de México continúan, pues aunque ya existe una postura oficial del inmueble, la incertidumbre alrededor de los dueños de palcos y plateas no ha desaparecido por completo.

Si bien el Estadio Banorte informó mediante un comunicado que los titulares recibirán en los próximos días los boletos electrónicos correspondientes a los partidos mundialistas que se celebrarán en el inmueble, incluyendo la Inauguración del torneo, la realidad es que el tema sigue generando dudas por los tiempos, los procesos y las condiciones que han acompañado esta situación.

Aficionado en la reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT

¿Qué pasa con los palcos, plateas y entradas del estadio?

Para el programa Infiltrados de Diario RÉCORD, en su edición de este martes 2 de junio, Roberto Ruano estuvo como invitado para platicar acerca de la actualidad de la situación que envuelve a los palcos y plateas del Estadio Ciudad de México, uno de los inmuebles mundialistas para 2026.

El tema ha tomado una dirección interesante, pues a pesar de que se ha comenzado a aclarar la situación, sigue siendo una realidad que no se ha podido esclarecer del todo, ya que ahora el punto principal pasa por la entrega de los boletos para los dueños de estas localidades.

RÉCORD pudo saber que FIFA estaba a punto de entregar las entradas para los dueños de palcos y plateas; sin embargo, la fecha límite era el mes de mayo, por lo que la entrega se estaría dando con algunos días de retraso, situación que ha generado conflictos directos con los organizadores de la competencia, sobre todo porque los propietarios ya realizaron un proceso de registro para confirmar que, en efecto, quieren recibir dichos boletos.

Roberto Ruano, habló de los palcos y plateas del Estadio Banorte durante el Mundial | CAPTURA

Estadio Banorte confirma entrega de boletos a dueños de palcos y plateas

A través de un comunicado dirigido a los titulares de palcos y plateas, la administración del Estadio Banorte informó que en los próximos días recibirán los boletos electrónicos correspondientes a los partidos mundialistas que se celebrarán en el Estadio Ciudad de México, incluida la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, la cual, de acuerdo con el propio documento, tendrá una duración de más de seis horas.

En la carta también se detalla que la administración del inmueble realizó los acuerdos y gestiones necesarias, así como el pago de los boletos, para que los titulares de palcos y plateas puedan acceder a los partidos sin costo. No obstante, el estadio puntualizó que será indispensable cumplir con las leyes, normas de las autoridades administrativas, lineamientos operativos y reglamentos establecidos por FIFA y por el propio Estadio Banorte.

Panorámica del Estadio Banorte | MEXSPORT

Además, el comunicado señala que los titulares de palcos que decidan adquirir alguno de los paquetes de hospitalidad disponibles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibirán un crédito equivalente al 25 por ciento del valor del paquete comprado, el cual podrá utilizarse posteriormente en consumo de alimentos, bebidas y/o estacionamiento dentro del estadio, con validez durante el Torneo Clausura 2026 y el Torneo Apertura 2027 de la Liga BBVA MX.