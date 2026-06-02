Gilberto Mora será el jugador más joven dentro de la Copa del Mundo 2026

Ya son oficiales los 1,248 jugadores que disputarán la Copa del Mundo de 2026, 26 en cada una de las 48 selecciones que buscarán coronarse como el mejor equipo de la competencia; sin embargo, hay un futbolista en específico que reslta entre todos, pues es el más joven de un enorme listado de jugadores que jugarán el torneo.

Gilberto Mora destaca en un principio por ser uno de los jugadores del equipo anfitrión, pero al mismo tiempo destaca por su juventud, misma que lo hace ser el primer lugar en un grupo de jugadores de menor edad.

Gil Mora con Gianni Infantino | MEXSPORT

'Morita' encabeza la lista de jugadores más jovenes

A tan solo unos cuantos días de que de comienzo la Copa del Mundo, Gilberto Mora se ha colocado como el jugador más joven de un listado que tiene una cantidad gigante de futbolistas; con 17 años, 7 meses, 19 días y contando, el juvenil mexicano estará a la cabeza de una lista con pocos miembros, siendo parte de una edición que también contará con veteranos más que consagrados.

Una de las particularidades de la edad de Gilberto es que ni siquiera será mayor de edad cuando juegue el tercer Mundial que se llevará a cabo en su país de origen, pero también será uno de los dos únicos jugadores que no tengan 18 años cumplidos en el desarrollo de la competencia, ya que los demás futbolistas más jóvenes sí son mayores a esa edad ya mencionada.

Gilberto Mora y su mural l CAPTURA

Hugo Sochůrek de Chequia es otro de los que resalta en esta lista, pues apenas tiene cuatro meses más que Morita, dando la casualidad de que se podrían enfrentar en el tercer partido de la Fase de Grupos para ambas selecciones. Lennart Karl, jugador de Bayern Múnich, estuvo muy cerca de conformar la lista de Alemania como uno de los menores de edad más representativos, pero el futbolista bávaro ha alcanzado a cumplir 18 antes de que se juegue el torneo.

Ibrahim Mbaye de Senegal, es otro de los que se ha quedado bastante cerca de llegar a la competencia con solo 17 años, pero al haber cumplido 18 en enero, todo esto es diferente, pero eso no lo ha alejado de ser parte de los jugadores más jóvenes en general. El Top 5 lo completa Hamza Abdelkarim, quien será parte de Egipto y que apenas el 1 de enero cumplió los 18 que también lo alejan de un primer puesto y dejan a Gil Mora en el primer lugar.

Lennart Karl celebrando su gol ante Atalanta l AP

Un Mundial lleno de contrastes

A pesar de que esta edición de la Copa del Mundo contará con jugadores bastante jóvenes, dentro de los cuales destaca Gilberto Mora por supuesto, esta edición también cuenta con tres jugadores que jugarán su sexto Mundial, ya que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa se han colado a la lista de sus países en un último intento de poder alcanzar la gloria.

A estos nombres se suman otros como el de Luka Modrić, quien tiene 40 años y con Croacia tratará de hacer una buena participación después de dos Mundiales de ensueño para los croatas. o bien, Edin Dzeko con Bosnia, quien después de haber echado de manera contundente a Italia, tendrá una última oportunidad en el foco principal del mundo.