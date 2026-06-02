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Futbol

México en las Copas del Mundo: 1986, entre la resiliencia y el quinto partido

México 1986 l MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 05:00 - 02 junio 2026
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Nuestro país volvió a ser anfitrión, con una tragedia a la espalda pocos meses atrás

Nueve meses antes del silbatazo inicial, un devastador terremoto había sacudido el corazón del país, sin embargo, la respuesta del pueblo mexicano fue contundente: el mundial se quedaba en casa. Así, México se convirtió en el primer país en albergar dos Copas del Mundo, transformando el dolor en una fiesta solidaria.

En la cancha, la Selección Mexicana, dirigida por el estratega serbio Bora Milutinović, cargaba con la presión de hacer historia ante su gente.

México 1986 l MEXSPORT

Con un plantel que combinaba la genialidad internacional de Hugo Sánchez con el corazón de figuras de la liga local como Tomás Boy, Manuel Negrete y Fernando Quirarte, el "Tri" firmó la que, hasta el día de hoy, sigue siendo su mejor actuación en los mundiales.

El Rugido del Azteca

El camino de México en la fase de grupos fue impecable. Arrancó con un sólido triunfo de 2-1 sobre Bélgica con goles de Quirarte y Hugo Sánchez. Después llegó un empate 1-1 ante Paraguay y se cerró la primera fase liderando el Grupo B tras vencer 1-0 a Irak.

Sin embargo, el momento cumbre del torneo y uno de los más bellos en la historia del futbol mundial, ocurrió el 15 de junio en los Octavos de Final contra Bulgaria.

Al minuto 34, tras una pared aérea, Manuel Negrete se suspendió en el aire en las afueras del área y conectó una tijera espectacular que batió al arquero búlgaro. El Estadio Azteca estalló en un grito unísono.

México 1986 l MEXSPORT

Aquel golazo no solo abrió el camino al triunfo 2-0 (sellado por Raúl Servín), sino que décadas más tarde sería votado por los aficionados en la plataforma de la FIFA como el gol más bello en la historia de las Copas del Mundo.

El drama de Monterrey: El límite de los Cuartos de Final

Con el boleto al ansiado "quinto partido" en la bolsa, México tuvo que salir del Estadio Azteca para trasladarse a Monterrey. El 21 de junio, bajo el sofocante calor del Estadio Universitario, México se midió cara a cara con la poderosa Alemania Federal en los Cuartos de Final.

Fue una batalla táctica y física de 120 minutos que terminó empatada 0-0. El clímax llegó en la tanda de penales, donde la frialdad alemana y las atajadas de Harald Schumacher terminaron con el sueño mexicano (4-1). México cayó con la frente en alto, invicto en tiempo regular y habiendo permitido apenas dos goles en todo el torneo.

Los números de México 86

  • Posición Final: 6.º Lugar (La mejor de la historia)

  • Balance: 5 partidos: 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas.

  • Goles a Favor: 6 (Fernando Quirarte fue el máximo anotador con 2)

  • Goles en Contra: Solo 2 recibidos en 450 minutos

  • Rendimiento: 80% de efectividad en puntos

Mundial 1986 l MEXSPORT

Aquel verano del 86 vio coronarse al genio de Diego Armando Maradona en el mismo césped del Azteca, pero para la afición local, el verdadero triunfo fue demostrar la grandeza de un país que supo levantarse de la adversidad para regalarle al mundo un mundial inolvidable y una selección que rozó las semifinales de la gloria.

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