Las combinaciones del Tri

Ya se destapó que México jugará por primera vez un Mundial con tres uniformes distintos, ya que FIFA así lo permite en este 2026, y te cuento cómo van las combinaciones exactas.

La inauguración será con la histórica combinación: jersey verde, shorts blancos y calcetas rojas, mientras el portero Memo Ochoa vestirá el uniforme todo en rosa mexicano (ah, verdad, mi Frankie, nunca dije que lo utilizará para ser titular, pero a la banca saldrá vestido igual que el Tala). Sudáfrica saltará todo de amarillo.

Para el segundo juego en Guadalajara tocará usar la elegante versión todo en negro, mientras el guardameta se vestirá todo de verde; Corea del Sur saltará con uniforme todo en magenta.

Y para cerrar de regreso en la CDMX, Chequia será local administrativo, por lo que saldrá con jersey rojo, shorts y calcetas azul marino. Así, México no podrá usar ningún color ‘oscuro’ por regla de FIFA, por lo que portará la combinación tooooooodo de blanco y el meta de morado.

MAESTROS APOYAN PROTESTA POR PALCOS

Pues dentro de los pendientes del Estadio Aztec… ejem, del Estadio Ciudad de México a nueve días del Mundial, hay uno que se lleva el reflector: los palcos. Hasta hoy los propietarios no han recibido sus boletos y piensan ir a meter alimentos y bebidas estos días amparados por un juez, además de que planean demandar por incumplimiento del goce de sus derechos, desde llevar su consumo, hasta tener estacionamiento y rentar sus espacios.

Bueno, ya hasta los maestros de la CNTE les ofrecieron ir a armar protesta afuera del Coloso de Santa Úrsula, incluso el día de la inauguración. Qué cosa

AHORA HASTA LA IMPRESORA FALLÓ

Para colmo, me contaron varios colegas que fueron ayer a recoger sus acreditaciones que la fila para que recibieran sus gafetes estuvo imposible, pues resulta que para entrar a la oficina que está en el estacionamiento del Azteca es la misma para representantes de los medios de comunicación, para los vendedores que estarán en el estadio y para el staff de otras áreas como de seguridad, todos para entrar por la misma puerta.

Pues ayer se juntaron al menos unas 300 personas que iban por la suya, y para acabarla de amolar, falló una de las impresoras, así que hubo quien debió estar formado tres horas bajo el rayo del sol para entrar a la caseta. También hubo quien abortó la misión y volverá otro día.

NAHUEL SE DISCULPÓ TRAS RECLAMAR

Tras la Final de Conca, fue evidente que muchos Ti-gue-res quedaron ardidos por caer de nuevo ante los Diablos Rojos y desde los once pasos, tanto que vimos a Correa soltarle un derechazo al Pollo Briseño (y luego se escondió) y a Nahuel reclamarle airadamente a un periodista regio (aunque sea argentino).

Pues me contaron que El Patón estaba muy caliente desde antes del partido porque la prensa en general dio como favorito a Toluca, “quitándole mérito” al torneo de los felinos, y que recriminó a varios en su momento.

Al final cuando vio a Fourcade, a quién le reclamó las críticas porque el comentarista apoya a Rayados y le da con todo a Tigres, no lo fue a golpear como asegura la regioprensa confundida, sino se fue a disculpar por haber sido tan tóxico, aunque seguía molesto, pero le pidió perdón por su exabrupto. Así que aclarado está.

NI UN PASO SIN HUARACHE DE DOÑA TELE

Y ya de cierre, Televisa no le sugirió y prestó de ‘a gratis’ los derechos de imagen de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ a Doña Fede para el video de la lista del Mundial, en el que le salió un tono sudamericano y hasta otro españolete a la leyenda de la televisión mexicana, sino que fue para calentar en un horario prime (desde Chapultepec les pidieron soltar a esa hora) la noticia de que la televisora reviviría al icónico comediante para sus transmisiones del torneo de FIFA.