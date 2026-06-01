El Apunte del Director: Los pecados de Aguirre en la lista del Mundial 2026

Los 26 que ya se dejaron conocer a cuenta gotas desde hace semanas por la concentración previa al Mundial, se confirmaron anoche. Eso no quiere decir que no sea polémica la lista. Para mí hay dos fallos, fundamentados en las frases de Javier Aguirre en este proceso, que no terminó por cumplir.

No consumó dos de sus promesas

Primero, aquello de que no irían por jerarquía sino por momento. La docena de lesionados lo impidió, pues van jugadores que no suman ni tres juegos con sus clubes este año, como Chino Huerta, Luis Chávez, Santi Giménez y Edson Álvarez, que van por la capacidad que les conocimos en algún momento, no por su actualidad.

Después, el Vasco aseguró que serían convocados sólo si estaban a tope físicamente, sin embargo, fueron llamados futbolistas como Gil Mora o Alexis Vega, dos de los talentos más rutilantes de esta generación. Pero los dos no están al 100%. Otra falsedad.

Los ausentes de mejor momento

No terminó por concebir que dos futbolistas que fueron parte clave de este proceso, que acaban de ser campeones y que viven un momento brillante, no sean contemplados en esta lista: Marcel Ruiz y Charly Rodríguez. Muchos dirán que el de Toluca no está al cien lo físico, y hay otros que sí van que tampoco, o que el de Cruz Azul no rinde en Selección como en club, y también hay más de uno que le sucede lo mismo. Para mí, es injusto que no vayan.

Y los que se subieron de rebote

¿Quiénes les harían hueco a Marcel y Charly? Fácil: llevar cuatro delanteros es una exageración, con todo y que Memote está para ir a rematar por arriba si se necesita. Con revisar que Berterame generó más goles con el Inter de Miami (7 en 17 partidos) que los que logró Martínez con Pumas este 2026 (5 en 17).

Y luego, El Chino, uno de mis jugadores favoritos… hasta el año pasado, pues este 2026 se perdió más de cinco meses, y para ser relevo del Piojo arriba por derecha sobran opciones, desde Orbelín hasta Brian.

Mejor Ochoa que el Tala

Con toda la crudeza que este comentario representa, yo me sentiría mejor protegido en portería si Ochoa salta titular ante Sudáfrica que El Tala Rangel. Como me dijo recientemente Jorge Campos: “¿Cuándo hemos tenido problemas en la portería en un Mundial? Eso no es lo que preocupa”. Y tiene razón.

Como Tala, en esta plantilla hay 14 futbolistas para los que será su primera Copa del Mundo, más de la mitad. Hay los que apenas llegan a tres partidos con Selección Mayor, como Fidalgo u Obed. Por eso es clave el aporte de Paco Memo, incluso de Edson.

Y así, el Azteca será el más valioso

El Vasco ya conformó su grupo y ahora toca apoyar con todo. Sigo convencido que a pesar de los últimos abucheos ante Portugal, jugar en el Coloso de Santa Úrsula será la principal ventaja de México, por el ambiente, la altura de la CDMX y la contaminación.