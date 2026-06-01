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Futbol

México en las Copas del Mundo; Argentina 1978, el peor Mundial para la Selección Mexicana

México en Argentina 1978 X:UniformesSelec1
Ramiro Pérez Vásquez 00:30 - 01 junio 2026
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El Tri sin victorias y apenas dos goles anotados

La Copa del Mundo de Argentina 1978 representó uno de los capítulos más complicados en la historia de la Selección Mexicana. Bajo la dirección técnica de José Antonio Roca, el Tricolor llegó con la ilusión de competir en el máximo escenario del futbol internacional, pero terminó protagonizando la que para muchos sigue siendo la peor actuación mundialista del combinado nacional.

México fue ubicado en el Grupo 2 junto a Túnez, Alemania Federal y Polonia. Desde el inicio del torneo, las cosas no salieron como se esperaba. En su debut, el conjunto mexicano cayó 3-1 ante Túnez, selección que además consiguió en ese encuentro la primera victoria de una selección africana en la historia de los Mundiales.

La derrota inicial dejó al equipo obligado a sumar frente a Alemania Federal, una de las potencias del futbol mundial. Sin embargo, los europeos exhibieron todas las carencias defensivas del Tri y terminaron imponiéndose con una contundente goleada de 6-0, uno de los resultados más dolorosos que ha sufrido México en una Copa del Mundo.

México ante Alemania Federal en el Mundial de 1978 l X:UniformesSelec1

Ya eliminado, México disputó su último compromiso ante Polonia con el objetivo de cerrar de manera digna su participación. No obstante, el resultado volvió a ser adverso y el Tricolor cayó 3-1 para despedirse del torneo sin unidades y ocupando el último lugar de su grupo.

El balance final fue devastador. La Selección Mexicana perdió sus tres encuentros, recibió 12 goles y apenas logró marcar en dos ocasiones. La actuación quedó marcada como una de las más decepcionantes en la historia del futbol mexicano y provocó fuertes cuestionamientos hacia el proyecto encabezado por José Antonio Roca.

México ante Alemania Federal en Argentina 1978 l X:UniformesSelec1

¿Quién fue la figura?

Dentro de una participación llena de dificultades, el defensor Arturo Vázquez Ayala fue uno de los futbolistas más destacados del combinado nacional. Conocido como "Gonini", mostró liderazgo y carácter en una zaga que enfrentó a algunos de los mejores atacantes del mundo. Además, fue uno de los dos jugadores mexicanos que lograron anotar en el torneo, dejando su nombre registrado en la historia mundialista del país.

Números del Tri en el Mundial de Argentina 1978

México terminó último del Grupo 2 con cero puntos tras disputar tres partidos. Registró tres derrotas, dos goles a favor y 12 en contra para una diferencia de -10. Cayó 1-3 frente a Túnez, fue goleado 0-6 por Alemania Federal y perdió 1-3 ante Polonia. 

Arturo Vázquez, Guillermo Mendizábal y Hugo Sánchez con México en el Mundial de 1978 l X:UniformesSelec1

Los únicos anotadores mexicanos fueron Arturo "Gonini" Vázquez Ayala y Víctor Rangel, quienes marcaron los únicos tantos del Tricolor en un Mundial que quedó grabado como uno de los episodios más difíciles en la historia de la Selección Mexicana.

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