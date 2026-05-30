¿Por qué se molestó Hugo Sánchez por su personaje en la película "México 86"?

A menos de un mes de que México vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, el futbol nacional ya vive un ambiente mundialista que también ha despertado la nostalgia por la edición de 1986. En ese contexto llegó a Netflix la película "México 86", producción que aborda distintos momentos relacionados con la organización y el entorno del histórico torneo celebrado en territorio mexicano.

Sin embargo, la cinta no ha estado exenta de polémica. Una de las voces más críticas ha sido la de Hugo Sánchez, máximo referente del futbol mexicano, quien cuestionó la forma en que fue retratado en la producción. El exdelantero aseguró que varias escenas están alejadas de la realidad y que no reflejan lo que ocurrió durante aquella época.

Hugo Sánchez y el balón Azteca | MEXSPORT

"Ya vi algunos cortos y ni soy yo, ni dije ni hice todo lo que va a hacer; son suposiciones, imaginaciones y muchas mentiras", expresó Hugo Sánchez, dejando clara su inconformidad con la interpretación realizada por el actor Guillermo Villegas y con algunos pasajes mostrados en la película.

La tanda de penaltis ante Alemania, el punto más polémico

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, una de las principales molestias de Hugo Sánchez tiene relación con la representación de la tanda de penaltis frente a Alemania Federal en los Cuartos de Final del Mundial de 1986. Aquel encuentro terminó empatado sin goles y se definió desde los once pasos, donde el Tricolor quedó eliminado.

Hugo Sánchez | MEXSPORT

Hugo Sánchez no participó en la tanda debido a un supuesto calambre previo, situación que ha generado debate entre quienes vivieron de cerca aquel episodio. El entonces jugador del Real Madrid llegó a la Copa del Mundo acompañado por su propio equipo de médicos y fisioterapeutas.

Las escenas que molestaron a los protagonistas del Tri

Algunas escenas sugieren que varios futbolistas se negaron a ejecutar los penaltis por motivos ajenos al terreno de juego, una narrativa que ha sido señalada por algunos protagonistas como una interpretación alejada de los hechos reales.