¡Se sincera! Vasco Aguirre lamenta falta de ritmo de Edson Álvarez y Chino Huerta al Tri

Se acerca la lista definitiva de 26 jugadores para la Selección Mexicana por parte de Javier Aguirre; previo al juego ante Australia, el entrenador habló sobre como llegan sus jugadores entre ellos especialmente Edson Álvarez y César ‘Chino’ Huerta.

El entrenador resaltó la falta de minutos con la que llegan tanto el jugador del Fenerbahce como el atacante del Anderlecht resaltando que se encuentran trabajando a marchas forzadas y que no habrá ningún riesgo para la justa veraniega.

"Chávez jugó muchos partidos, quizás, salvo Edson y Chino, nos hubiera gustado más minutos, pero de aquí al 11, 18 y 24, no tengo duda que estarán disponibles, hay que ver todos los posibles, solo esos dos diría que no han tenido los minutos que nos hubiera gustado en los últimos tres meses”, mencionó Aguirre.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

"Edson y Chino son los de menos minutos, pero de 26, solo dos, a marchas forzadas, sí los podemos poner, no son jugadores que tienen cinco partidos en Liguilla o de torneo corto, son de probada calidad y experiencia, creo que no hay ningún riesgo que estemos corriendo, ninguno", catapultó en la rueda de prensa.

Johan Vásquez y Edson Álvarez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Sobre Mateo Chávez

El DT resaltó el caso específico del jugador del AZ Alkmaar y su lesión que tuvo en el segundo semestre de la temporada: “Mateo Chávez también tuvo una lesión bastante severa en el hombro, pero no es algo que me preocupe realmente.”

¿Qué dijo sobre Alexis Vega?

Las dudas sobre el estado físico de Alexis Vega quedaron disipadas por Javier Aguirre. El director técnico de la Selección Mexicana aseguró que el atacante de Toluca atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, pese al historial de lesiones y cirugías que ha sufrido en la rodilla.

"Alexis se hizo una limpieza, es un jugador que ha sufrido con esa rodilla, ha sufrido mucho, ha tenido cirugías y vino condicionado en parte. Le dije que necesitaba verlo en el proceso y me ha convencido gratamente", señaló Aguirre.

Alexis Vega y César Huerta con la Selección Mexicana | IMAGO 7