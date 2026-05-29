Davian Kimbrough brilla en las inferiores de México y Sebastian Mattei dejó buenas impresiones en su debut con el Tricolor

Davian Kimbrough es diferente. El joven promesa de 16 años sigue demostrando su calidad con las inferiores de la Selección Mexicana y durante este mes de mayo se lució con sus actuaciones en la gira de la Sub 17 que se llevó a cabo en Argentina.

Fuentes cercanas a RÉCORD describen al delantero con cualidades destacadas, señalando que “en el área liquida y es capaz de generarse sus propias ocasiones de gol”. Además, cuenta con “una gran definición y pese a que juega con futbolistas un año mayores a él, físicamente es superior a sus rivales, incluso a sus compañeros”.

Da’vian Kimbrough con México Sub-16 I IG:@daviank14

Davian Kimbrough ha sido llamado constantemente con la Selección Mexicana Sub 17 y ha marcado diferencia pese a ser un año menor al resto.

¿Cómo le fue a mini Tri en su gira?

En esta gira del Tricolor dirigido por Jurgen Castañeda, el joven de 16 años marcó un total de seis goles, de los cuales cuatro fueron en el torneo “Canteras de América” y dos en un partido amistoso previo frente al anfitrión del certamen, el club Newells Old Boys.

Da’vian Kimbrough en torneo Sub-16 con México I IG:@daviank14

Kimbrough le marcó a clubes y selecciones importantes como el propio Newells, Gremio, Barcelona de Guayaquil y en la final a Venezuela, pese a que el Tricolor cayó 2-1 en el partido por el título.

Kimbrough con las Selecciones Menores de México | IMAGO7

Sebastian Mattei