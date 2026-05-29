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Futbol

“No me comparen con él, por favor”; Paulinho rechaza compararse con Cardozo y elogia a Gignac antes de la Final de Concacaf

Paulinho con Toluca | MEXSPORT
Ricardo Olivares 17:10 - 29 mayo 2026
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El delantero de Toluca aseguró que el objetivo es conquistar la Concacaf Champions Cup, destacó el apoyo de Alexis Vega y Jesús Gallardo, y pidió no ser comparado con dos leyendas del futbol mexicano

Paulinho dejó claro que, pese a la ausencia de algunos compañeros por compromisos mundialistas, Toluca mantiene la concentración puesta en la final de la CONCACAF Champions Cup ante Tigres.

El delantero portugués destacó el compromiso de Alexis Vega y Jesús Gallardo con el equipo y aseguró que buscarán conquistar el título también por ellos.

Ellos están con la mente en el Mundial, pero también están con nosotros; hablamos muchas veces

Las personas del club no iban a poner a dos jugadores para jugar un partido sin la autorización; Toluca tiene que dar el ejemplo de grandeza. Vamos a intentar ganar por ellos también, porque son dos jugadores muy importantes
Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Paulinho en celebración con Toluca en el partido de ida contra LA Galaxy en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Paulinho reconoce la trayectoria de André-Pierre Gignac

El atacante también fue cuestionado sobre las comparaciones con André-Pierre Gignac y reconoció la trayectoria del histórico delantero francés, asegurando que aún está muy lejos de lo que ha conseguido en el futbol mexicano.

No (son comparables), Gignac tiene 10 en México, está muy adelante de mí; ha ganado muchas más cosas que yo, no se puede comparar

Esto no es entre mí y él, es entre Toluca y Tigres. Lo que ha hecho Gignac en la liga es una locura; entonces, que vengan más jugadores como él porque sería lo mejor para la liga
André-Pierre Gignac, de Tigres, dio la victoria en el Clásico Regio | IMAGO7

“No me comparen con él, por favor”; Paulinho habla sobre Cardozo

Por último, Paulinho también rechazó cualquier comparación con José Saturnino Cardozo, máximo referente histórico de los Diablos Rojos, y prefirió centrar el mérito en el trabajo colectivo que ha realizado el equipo durante los últimos torneos.

A mí no me comparen con él, por favor. El equipo sí puede hacer historia, pero no yo; nos quedaremos todos en la historia del club ganando en un año y medio tantos trofeos. No me comparen con ese señor, que está en otro nivel
Cardozo se mantiene como el goleador más efectivo de la Liga MX | MEXSPORT
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