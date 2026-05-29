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Futbol

Champions League: todo lo que debes de saber de la Gran Final 2026

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:35 - 29 mayo 2026
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La búsqueda de la Orejona entre Paris Saint-Germain y Arsenal será un duelo de alto impacto

La Gran Final de la Champions League 2025/26 ya está lista y promete emociones al máximo nivel. El Paris Saint-Germain y el Arsenal se enfrentarán en el Puskás Arena de Budapest en busca de la codiciada Orejona, en un duelo que reúne a dos de los equipos más competitivos del futbol europeo y que paralizará a millones de aficionados alrededor del mundo.

El conjunto parisino llega con la misión de defender su corona y convertirse en Bicampeón de Europa. Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG ha demostrado solidez y contundencia durante toda la campaña, por lo que parte como favorito para levantar nuevamente el trofeo más importante a nivel de clubes en el continente.

Puskás Arena | AP

PSG busca hacer historia con el bicampeonato

Los campeones vigentes intentarán escribir una nueva página dorada en su historia. Con una plantilla llena de talento y experiencia, el equipo francés quiere confirmar su dominio en Europa y consolidarse entre las grandes potencias del futbol mundial con un segundo título consecutivo de Champions League.

Del otro lado estará un Arsenal que sueña con conquistar por primera vez la Orejona. Los dirigidos por Mikel Arteta han firmado una temporada sobresaliente y llegan a Budapest con la ilusión de romper la sequía europea del club londinense y conseguir el trofeo que durante décadas se les ha escapado.

Ousmane Dembélé y Luis Enrique, del PSG | AP

Horario y seguridad para la Final de Champions League

El encuentro entre PSG y Arsenal está programado para las 10:00 horas, tiempo del centro de México. La expectativa es enorme y miles de aficionados ya se encuentran en la capital húngara para vivir una de las finales más esperadas de los últimos años.

Ante la magnitud del evento, las autoridades de Budapest desplegaron un importante operativo de seguridad. Más de cuatro mil elementos policiales resguardarán las inmediaciones del Puskás Arena para garantizar el orden antes, durante y después de una final que definirá al nuevo rey de Europa.

Viktor Gyökeres y Mikel Arteta, de Arsenal | AP
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