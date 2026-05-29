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Futbol

Mikel Arteta confía en su Arsenal: “Estamos listos para hacer historia en la Champions”

Mikel Arteta en rueda de prensa previo a la Final de la Champions League | AP
Paola Herrera Rodríguez 12:26 - 29 mayo 2026
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El técnico español aseguró que los Gunners llegan fortalecidos y la misión de conquistar el primer título europeo en la historia del club

RÉCORD estuvo presente en la conferencia de prensa de Mikel Arteta previa a la Final de la UEFA Champions League, donde el técnico español aseguró que el Arsenal llega listo para disputar el partido más importante de la temporada después de una preparación que calificó como positiva y muy sólida. El entrenador destacó que su equipo se ganó el derecho de pelear por el título europeo gracias al trabajo realizado durante toda la campaña y dejó claro que ahora buscan completar una temporada histórica.

Mikel Arteta y Arsenal en entrenamiento | AP

Ha sido una preparación muy buena y positiva. Estamos aquí porque hemos ganado y merecido estar aquí. Mañana vamos a intentar merecer este trofeo. Es la oportunidad. Hay que hacerse cargo del momento. Tenemos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en la historia del club y tenemos que jugar el partido con lucidez, claridad y con profundo valor”, señaló Arteta previo a la Final.
Arsenal previo a la Final de la Champions League | AP

El entrenador del Arsenal también confirmó buenas noticias en el tema físico para el equipo inglés. Arteta reveló que Jurriën Timber sí podrá disputar el encuentro, mientras que Ben White será la única baja para el compromiso. Además, aseguró que percibe a sus futbolistas completamente concentrados y motivados de cara al partido más importante de la temporada.

Cuando veo a los jugadores veo este deseo, estas ganas y esta sed de jugar la Final. Es el mayor partido de futbol. Todo mundo quiere ser parte y es importante que todos estén implicados. Veo un apetito y una hambre tremenda. Han probado el sabor de la victoria y ahora quieren reproducir lo mismo aquí en Budapest”, explicó.
Mikel Arteta previo a la Final de la Champions League | AP

Arteta también reconoció que las derrotas sufridas en temporadas anteriores ayudaron al crecimiento del equipo y aseguró que el Arsenal llega mucho más preparado emocionalmente para enfrentar un escenario como este. El español recordó especialmente la eliminación del año pasado en Semifinales y afirmó que las experiencias difíciles fortalecieron al grupo y cambiaron la mentalidad del vestidor.

Hemos hablado de las derrotas del año pasado y hemos evolucionado. En la semifinal del año pasado estuve satisfecho con lo que vi, realmente faltó poco para ganar. Ahora es un momento diferente. Hemos ganado un título y ahora queremos el segundo. Por eso hablamos de esto como una plataforma que te lleva al siguiente escalón. Sabemos lo complejo que es porque el Arsenal nunca ha ganado la Champions League, pero eso también nos entusiasma mucho y queremos hacer historia”, concluyó.
Arsenal vs Burnley | AP
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