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Fallece familiar cercano de integrante de Ventaneando

La noticia generó sorpresa entre los seguidores de la emisión encabezada por Pati Chapoy / FB: @VentaneandoOficial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:29 - 29 mayo 2026
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El programa de TV Azteca confirmó la muerte y conductores expresaron sus condolencias

El programa Ventaneando atraviesa nuevamente un momento de tristeza. El pasado jueves la producción del emblemático espacio de espectáculos confirmó el fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de la conductora y periodista Mónica Castañeda, noticia que provocó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad tanto dentro como fuera de TV Azteca.

La información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales del programa, donde compañeros de trabajo, amigos cercanos y seguidores de la emisión encabezada por Pati Chapoy expresaron sus condolencias a la comunicadora y a toda su familia.

Dentro del programa Ventaneando se dio a conocer la lamentable noticia / FB: @VentaneandoOficial

“En Ventaneando lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica Castañeda. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

El mensaje rápidamente generó cientos de reacciones por parte de televidentes y figuras del medio artístico y periodístico, quienes enviaron palabras de aliento a la conductora en uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Compañeros de TV Azteca expresan su apoyo

Tras darse a conocer la noticia, diversos conductores de programas de TV Azteca y espacios informativos se sumaron a las muestras de afecto hacia Mónica Castañeda.

Las condolencias llegaron desde programas matutinos, espacios de noticias y compañeros que han compartido con ella años de trabajo dentro de la televisora, destacando el cariño y respeto que la periodista ha construido a lo largo de su trayectoria profesional.

La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, ya que horas antes la conductora continuaba compartiendo actividades relacionadas con su trabajo en televisión, sin dar señales públicas sobre la difícil situación familiar que atravesaba.

En la emisión se reveló la muerte de la hermana de Mónica Castañeda / FB: @VentaneandoOficial

¿De qué murió Norma Castañeda?

Hasta el momento, ni Mónica Castañeda ni integrantes de su familia han dado a conocer las causas del fallecimiento de Norma Castañeda. La ausencia de información oficial ha generado especulaciones entre usuarios de redes sociales; sin embargo, ninguna versión ha sido confirmada por la familia o por el equipo de Ventaneando.

Por ahora, únicamente se sabe que la conductora enfrenta este duro momento acompañada por sus seres queridos y por sus compañeros de trabajo, quienes han manifestado públicamente su respaldo.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte de Norma Castañeda / FB: @VentaneandoOficial

Un periodo complicado para Ventaneando

La pérdida de Norma Castañeda ocurre en una etapa especialmente difícil para el equipo de Ventaneando, que en los últimos meses ha enfrentado diversos momentos dolorosos.

Uno de los más impactantes fue el fallecimiento de Daniel Bisogno en febrero de 2025, tras complicaciones derivadas de un trasplante de hígado. La noticia conmocionó tanto al mundo del espectáculo como a los seguidores del programa.

Posteriormente también se informó sobre la muerte del padre de Linet Puente, otra de las colaboradoras de la emisión, situación que volvió a enlutar al equipo encabezado por Pati Chapoy.

Ahora, la pérdida que enfrenta Mónica Castañeda se suma a una serie de acontecimientos que han marcado profundamente al programa de espectáculos más longevo de la televisión mexicana.

Mónica Castañeda recibió el cariño y condolencias de sus compañeros y amigos / FB: @VentaneandoOficial
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