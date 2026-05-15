¿Qué le pasó a Pedrito Sola? Es internado de emergencia en un hospital

Pedro Sola, uno de los conductores más queridos y emblemáticos de la televisión mexicana, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de darse a conocer que fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una aparatosa caída en calles de Polanco, en la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada durante la transmisión en vivo de “Ventaneando”, donde Pati Chapoy reveló que el conductor tuvo un accidente mientras caminaba y terminó con lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Pedrito Sola tuvo un accidente por la mañana de este viernes y fue hospitalizado / Especial

Aunque la ausencia de “Pedrito” en el programa generó preocupación entre el público, tanto la periodista como el propio conductor aclararon que se encuentra fuera de peligro y recuperándose favorablemente.

¿Qué le pasó a Pedrito Sola?

De acuerdo con la información compartida por la periodista, Pedro Sola sufrió una caída mientras caminaba por calles de Polanco durante la mañana de este viernes 15 de mayo. El accidente le provocó una herida en la ceja y un fuerte golpe en uno de sus tobillos, motivo por el que tuvo que ser trasladado a un hospital para ser atendido.

En plena emisión de “Ventaneando”, Chapoy explicó que su compañero recibió atención médica inmediata y que incluso tuvieron que darle puntadas debido a la lesión facial. La conductora también señaló que, aunque el susto fue grande, el estado de salud del presentador es estable y se espera que pueda reincorporarse próximamente al programa.

El conductor subió una foto donde explica que se cayó y se lastimó varias partes del cuerpo / Especial

Pedrito Sola rompe el silencio desde el hospital

Minutos antes de la transmisión de “Ventaneando”, el propio Pedro Sola apareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y explicar qué fue lo que ocurrió. A través de una publicación en Instagram, el conductor compartió una fotografía desde el hospital y utilizó su característico sentido del humor para narrar el accidente.

"¡Me caí! … no cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado", escribió.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, buenos deseos y muestras de cariño por parte de seguidores, colegas y figuras del espectáculo.

Pati Chapoy fue la encargada de dar a conocer el estado de salud de su compañero / Especial

No apareció en Ventaneando

La ausencia de Pedro Sola en la reciente emisión de “Ventaneando” llamó inmediatamente la atención de los televidentes, pues el conductor suele ser una de las figuras centrales del programa. Sin embargo, Pati Chapoy explicó que, por recomendación médica, decidió permanecer en reposo para recuperarse de las lesiones sufridas tras la caída.

Hasta el momento no existe una fecha exacta confirmada para su regreso; aunque dentro del programa adelantaron que posiblemente podría reincorporarse el próximo lunes si su evolución continúa favorablemente.