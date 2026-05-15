Cifra real de muertes por COVID sería tres veces mayor, según la OMS

La pandemia de COVID-19 habría dejado un impacto global mucho más profundo del que reflejan los registros oficiales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de muertes en exceso asociadas a la pandemia alcanzó los 22.1 millones, frente a los aproximadamente 7 millones de fallecimientos reportados oficialmente por los países.

El organismo internacional presentó estos datos en su informe Estadísticas sanitarias mundiales 2026, donde detalla que el exceso de mortalidad incluye tanto muertes provocadas directamente por el virus como fallecimientos indirectos.

La pandemia de COVID-19 habría dejado un impacto global mucho más profundo./ Pixabay

¿Qué significa “exceso de muertes” según la OMS?

La OMS define el exceso de mortalidad como la diferencia entre las muertes registradas durante un periodo específico y las que se habrían esperado en condiciones normales. Este indicador permite medir el impacto real de la pandemia, ya que toma en cuenta tanto: Muertes confirmadas por COVID-19

Fallecimientos no diagnosticados

Muertes indirectas por saturación hospitalaria

Interrupción de servicios médicos esenciales De acuerdo con el organismo, este método ofrece una visión más completa del impacto sanitario global.

La OMS explicó que el concepto de exceso de mortalidad permite medir el impacto real de emergencias sanitarias. / iStock

¿Cuántas muertes adicionales se registraron durante la pandemia?

El análisis de la OMS indica que la mayor presión ocurrió en 2021, cuando el exceso de mortalidad alcanzó su punto más alto con 10.4 millones de muertes en un solo año. Para 2023, cuando la emergencia sanitaria internacional fue declarada concluida, la cifra anual bajó a 3.3 millones de muertes en exceso. Además, el informe señala que el impacto no fue homogéneo: Los hombres registraron tasas de mortalidad más altas que las mujeres

Las personas adultas mayores fueron las más afectadas

El exceso de muertes fue significativamente mayor en población de edad avanzada