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Futbol

Gorriarán ve la Final contra Toluca como una "Segunda oportunidad" en la Concacaf

Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Fernando Gorriarán con Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7
Ricardo Olivares 13:58 - 15 mayo 2026
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El uruguayo muestra su seguridad al enfrentarse a un rival conocido en la final de la Concacaf ante Toluca

Con la mira puesta en la final de la Concachampions 2026, Fernando Gorriarán aseguró que en Tigres tienen claro cómo deben afrontar el duelo ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez, además de recalcar la importancia que representa esta oportunidad para el plantel felino.

En conferencia de prensa, el mediocampista uruguayo señaló que durante la semana el equipo trabajó tanto en lo futbolístico como en la recuperación física de varios jugadores, aunque dejó claro que hay aspectos que no pueden faltar en una final.

No, sin duda que entendemos la manera que hay que afrontar el partido que tenemos el día 30. Ahora, esta semana también se usó mucho para recuperar a la gente que venía más tocada. Sin duda que hay valores que no se van a negociar, que es el esfuerzo y el compromiso por traer ese triunfo que nos va a dar muchas cosas. Entonces, sabemos la responsabilidad que tenemos y como le digo, es una linda oportunidad como grupo, es un lindo partido.
Toluca en la Liga de Campeones de la CONCACAF I MEXSPORT

Una cuenta pendiente

Gorriarán también recordó la final perdida hace meses ante el mismo rival, una situación que considera como una revancha que el futbol les vuelve a poner enfrente.

Sí, lo he hablado con muchos de los chicos, con mi familia también. Creo que la vida y el futbol nos está regalando una oportunidad de volver al mismo lugar que hace cuatro meses perdimos una final importante, donde la ilusión era muy grande. El golpe fue muy duro y hoy la vida y el futbol nos ponen en el mismo lugar, en la misma circunstancia y repitiendo una final contra el mismo rival.
TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
Tigres festejando el segundo gol ante Seattle Sounders en la liga de Campeones de la Concacaf | MEXSPORT

El jugador felino minimizó el tema de la altura y la localía de los dirigidos por Mohamed en Toluca como una posible ventaja para los Diablos Rojos y confió plenamente en la capacidad del equipo para competir en un escenario complicado.

No, puede ser el tema de la altura, quizá que la la gente lo lleve a esa ventaja que tienen, pero no, creo que el equipo ha hecho grandes partidos contra grandes rivales. No tengo duda de que este plantel va a dar la mejor versión de cada uno en esos 90 minutos para poder llevarse a la serie.
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