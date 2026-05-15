Gorriarán ve la Final contra Toluca como una "Segunda oportunidad" en la Concacaf

No, sin duda que entendemos la manera que hay que afrontar el partido que tenemos el día 30. Ahora, esta semana también se usó mucho para recuperar a la gente que venía más tocada. Sin duda que hay valores que no se van a negociar, que es el esfuerzo y el compromiso por traer ese triunfo que nos va a dar muchas cosas. Entonces, sabemos la responsabilidad que tenemos y como le digo, es una linda oportunidad como grupo, es un lindo partido.