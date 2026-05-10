Pietrasanta se vuelve a burla de Tigres y Nahuel tras la eliminación: “Les tocó perder”

Jorge Pietrasanta volvió a encender las redes sociales tras burlarse de la eliminación de Tigres ante Chivas en el Akron y mandar un mensaje con dedicatoria especial para Nahuel Guzmán.

A través de su cuenta de X, el comentarista publicó un mensaje irónico donde reconoció el esfuerzo del arquero felino, aunque aprovechó para recordar que Tigres quedó fuera, desatando una ola de reacciones entre aficionados.

Hola @PatonGuzman hoy vengo a reconocer aquí tu esfuerzo y gran primer tiempo, pero les tocó perder y ser eliminados.

Mis títulos no sirven, no soy periodista y mis 36 años valen nada.

Pero soy alguien que, como tú, le pone siempre toda la pasión a lo que hace.

Abrazo enorme! — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) May 10, 2026

Pietrasanta mandó mensaje directo a Nahuel Guzmán

Hola @PatonGuzman hoy vengo a reconocer aquí tu esfuerzo y gran primer tiempo, pero les tocó perder y ser eliminados

Sin embargo, el comentarista no se quedó ahí y continuó con un mensaje cargado de ironía relacionado con las críticas que ha recibido anteriormente.

Mis títulos no sirven, no soy periodista y mis 36 años valen nada. Pero soy alguien que, como tú, le pone siempre toda la pasión a lo que hace

El mensaje terminó con un “abrazo enorme”, aunque muchos usuarios interpretaron la publicación como una clara burla hacia el guardameta argentino y el conjunto universitario.

Chivas vs Tigres Liguilla | IMAGO7

Las redes explotaron tras la publicación

El comentarista de ESPN no se olvidó de la publicación que puso en X quejándose de las Chivas, por lo que el guardameta le contestó y ahora, días después, vuelve a mandarle otro tuit. La publicación rápidamente comenzó a viralizarse entre aficionados de Tigres y seguidores de otros equipos, generando opiniones divididas.

Imagínate haber estudiado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un doctorado en Periodismo Deportivo. Trabajar hace mas de 35 años de eso, cubrir mundiales... y hacer un análisis como este...🤷🏽‍♂️ eso es periodismo? — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) May 3, 2026

Mientras algunos usuarios tomaron el mensaje con humor y respaldaron al comentarista, otros consideraron innecesario que Pietrasanta aprovechara la eliminación para lanzar indirectas contra Nahuel Guzmán.

La rivalidad mediática entre el conductor y el arquero no es nueva, ya que en distintas ocasiones ambos han protagonizado cruces de declaraciones que terminan encendiendo las redes sociales.

Pese a la eliminación, muchos aficionados de los Tigres reconocieron la actuación de Nahuel Guzmán a pesar de la derrota, especialmente por sus intervenciones durante el primer tiempo del partido.