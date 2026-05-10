Chivas cierra su etapa en el Estadio Akron con 14 partidos invicto para volver al Jalisco en semifinales

Sin embargo, el cambio de sede llega en uno de los mejores momentos de las Chivas jugando como local. El conjunto rojiblanco acumula actualmente 14 partidos consecutivos sin perder en casa, una racha que refleja la solidez que ha construido en el AKRON durante los últimos meses.

¿Cuál es la racha?

En ese lapso, Guadalajara registra 11 triunfos y tres empates, consolidando el estadio como una auténtica fortaleza para el equipo. La última ocasión en la que Chivas cayó en su cancha fue el 20 de septiembre de 2025, cuando Toluca se impuso por marcador de 3-0 dentro del Torneo Clausura 2025.

Chivas vs Pumas, en el Estadio Akron | IMAGO7

Desde entonces, el equipo rojiblanco suma siete meses invicto como local, un factor que ha sido determinante en el crecimiento futbolístico y anímico del plantel durante la temporada.

Afición de Chivas en el Akron | IMAGO7

Ahora, el reto será trasladar esa fortaleza al Estadio Jalisco, recinto histórico para la institución y que volverá a albergar encuentros del Guadalajara en una fase decisiva.

¿Qué dijo Milito sobre el cambio?

Pese a ello, el técnico Gabriel Milito dejó claro que el cambio de escenario no representa una preocupación para el equipo, ya que considera que la conexión entre jugadores y afición seguirá intacta sin importar el inmueble.

Gabriel Milito dando indicaciones en el Chivas contra Tigres | MEXSPORT

“Nos sentimos super cómodos con nuestra gente, con nuestra afición; la conexión está, pero más allá de trasladarnos al Jalisco, la conexión va a seguir estando. Los jugadores se van a seguir brindando por el escudo al máximo.”, mencionó