Orbelín Pineda y el AEK se coronan en la Superliga de Grecia

El AEK Atenas volvió a escribir una página dorada en su historia al proclamarse campeón de la temporada 2025-26 de la Superliga de Grecia, alcanzando así su título número 14 de Liga en una noche dramática y llena de emociones frente al Panathinaikos. El conjunto aurinegro logró una vibrante remontada de 2-1 ante su afición para desatar la celebración en Atenas y confirmar una campaña inolvidable.

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo donde milita el mexicano Orbelín Pineda, pues Panathinaikos sorprendió temprano y tomó ventaja en el marcador gracias a una anotación de Andrews Tetteh, quien silenció momentáneamente el estadio con una definición que ponía presión sobre el AEK en el duelo decisivo por el campeonato.

AEK Atenas vencen a Panathinaikos l X:AEK_FC_OFFICIAL

Con la obligación de reaccionar, el equipo adelantó líneas y comenzó a encerrar a su rival. Sin embargo, el gol del empate tardó en llegar debido al sólido trabajo defensivo del Panathinaikos y a varias intervenciones importantes del arquero visitante, que mantuvieron la ventaja durante buena parte del encuentro.

La insistencia del AEK finalmente encontró recompensa al minuto 72, cuando Zini apareció dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y devolverle la esperanza a los locales. El tanto encendió el ambiente en las tribunas y convirtió el cierre del partido en un auténtico asedio aurinegro.

Joao Mario anotó el gol del título l X: AEK_FC_OFFICIAL

Con el empate, el campeonato aún no estaba asegurado y la tensión crecía conforme avanzaban los minutos. Panathinaikos intentó resistir y apostar por el contragolpe, mientras el AEK buscaba desesperadamente el gol que sellara la remontada y la coronación ante su gente.

El gol de la coronación

Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció el héroe de la noche. Ya en tiempo agregado, Joao Mario aprovechó un balón dentro del área para definir con sangre fría y marcar el 2-1 definitivo, provocando la explosión del estadio y una celebración desbordada entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

¿Cuántos títulos suma Pineda en Grecia?

Para Orbelín Pineda, la conquista representa su tercer título con el AEK Atenas, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos más exitosos en el futbol griego. Desde su llegada al club, el mediocampista se ha convertido en una pieza importante gracias a su intensidad, talento y capacidad para aparecer en momentos determinantes.

Título 14 de Liga para el AEK l X:AEK_FC_OFFICIAL